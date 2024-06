Estos son los mensajes que no se vieron entre Paz Padilla y el cargo del Ayuntamiento de Madrid: ella aclara la polémica

Paz Padilla (54) reapareció en la noche de este lunes por Instagram para aclarar cuál es el verdadero vínculo que la une al cargo del Ayuntamiento de Madrid con el que se la relacionó unas horas atrás. La humorista publicó el domingo por la noche una grabación de pantalla de su teléfono móvil donde, por error, se coló un mensaje de WhatsApp que rezaba lo siguiente: "Si te apetece ir para que te pongas más guapa aún de lo que ya estás, cosa casi imposible, pero bueno....". Ella lo borró pero, para su desgracia, se hizo viral.

La cómica explicó a través de sus historias que este contacto, al que tenía guardado en su agenda como Secretario del Ayuntamiento de Madrid, le habló para recomendarle una peluquería en Valencia, la ciudad donde ella había viajado para presentar una obra de teatro. "Estoy en una historia muy bonita en Movistar de Lina Morgan y todo el mundo me está preguntando por el mensaje con un amigo mío que se ha filtrado en la prensa", avanzó, entre risas.

"Bueno, pues el mensaje es porque yo estaba en Valencia haciendo teatro y él me dijo: '¿Quieres ponerte guapa, más guapa de lo que estás? Porque tengo un amigo que es peluquero, y para que vayas a su peluquería'. Evidentemente, yo estaba grabando la pantalla y no me di cuenta", apuntó, subrayando que su amigo, además, "estaba con su mujer en Valencia viendo el teatro".

La presentadora del extinto Sálvame aseguró que los piropos de su amigo se debían, simplemente, a que es "un gentleman". "No sabéis lo que me he reído", apuntó, e hizo un llamamiento a la calma: "Por favor, tranquilizaos. Era un mensaje para invitarme a una peluquería, solo eso. Aunque la verdad es que estoy guapa hoy, eh". Después compartió una captura de pantalla de su chat de WhatsApp, mostrando el antes y el después del controvertido mensaje.

Durante las horas previas a su respuesta, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre este lapsus. "Paz Padilla subiendo este vídeo y borrándolo porque sale un mensaje de WhatsApp del secretario del Ayuntamiento de Madrid", "Chillo" o "Paz Padilla filtra sin querer este mensaje..." son algunos de los tuits que se compartieron en X. Cabe recordar que la gaditana mantiene desde 2021 una relación con el guardia civil Fran Medina.