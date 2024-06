Paz Padilla (54) ha vuelto a dar que hablar. La actriz compartió este fin de semana en sus redes sociales un vídeo que recogía sus declaraciones en Fiesta, programa donde habló, entre otras cosas, de la relación entre padres e hijos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los usuarios en las últimas horas no ha sido su discurso, sino un mensaje que compartió por error y que terminó borrando.

La presentadora publicó un vídeo de TikTok que recogía su opinión acerca de los conflictos familiares. Y, como se trataba de una grabación de pantalla de su teléfono móvil, cualquier notificación que le llegase quedaba registrada. Por ello, cuando recibió un WhatsApp del secretario del Ayuntamiento de Madrid, las palabras de este quedaron registradas.

"Si te apetece ir para que te pongas más guapa aún de lo que ya estás, cosa casi imposible, pero bueno...". Este mensaje asomaba de la parte superior de la pantalla de su iPhone, lo que llamó la atención de los seguidores de la gaditana, quien, pese a borrar grabación poco después, no logró que los más rápidos recogieran el clip para dejar constancia de lo que había pasado. El vídeo empezó a circular con fuerza en la noche de este domingo.

Paz Padilla subiendo este vídeo y borrándolo porque sale un mensaje de whatsapp del secretario del Ayuntamiento de Madrid diciéndole "…para que te pongas mas guapa de lo que ya estás, cosa casi imposible…"



"Paz Padilla subiendo este vídeo y borrándolo porque sale un mensaje de WhatsApp del secretario del Ayuntamiento de Madrid diciéndole '…para que te pongas mas guapa de lo que ya estás, cosa casi imposible…'", "Chillo" o "Paz Padilla filtra sin querer este mensaje..." son algunos de los tuits que han compartido los usuarios.

Por el momento, la humorista no se ha pronunciado sobre este asunto. De su vida personal habla lo justo y necesario, poniendo el foco en la relación con su hija, Anna Ferrer, quien, por su actividad profesional y su presencia en redes, es una persona pública. Cuando más se abrió la cómica sobre su vida privada fue cuando falleció su marido, Antonio Vidal, en 2020. Su visión sobre la muerte y el libro que publicó después, El humor de mi vida (2021), fueron un tema de conversación en los platós. Cabe decir, no obstante, que un año después comenzó a salir con el guardia civil Fran Medina, con el que se la vio el pasado año disfrutando de su amor en Cádiz.

Precisamente el amor fue uno de los temas que afloraron en su reciente entrevista con Informalia. Siempre está abierta a recibirlo y disfrutarlo. "Soy mujer, sigo viva y aquí pero he aprendido a amar a la gente que llega a mi vida aunque sea de forma distinta. Como de mi Antonio al que siempre quise. Con los años no eres la misma y en esa diferencia también está el amor que tenemos en ese momento. Hoy hay muchas cosas que no me planteo. Como te decía estoy viva y soy feliz con lo que tengo hoy. Sin pensar en más", nos contó a Beatriz Cortázar.