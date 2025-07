El universo mediático del corazón vuelve a tambalearse tras las revelaciones realizadas este miércoles de Alessandro Lequio en el programa de Telecinco Vamos a ver. Según el bisnieto de Alfonso XIII, lo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya no es como era. Para el italiano, y ex de Mar Flores, el "yerno" de Terelu Campos y padre de su nieto pactó con el fotógrafo que hizo las fotos del reportaje junto a Alejandra en Diez Minutos, pero lo hizo "a espaldas de ella", insiste el aristócrata, que lleva 40 años en el mundillo del corazón.

Para Lequio, el primogénito de Mar Flores actúa al margen de la madre de su hijo, cobra bajo cuerda y cita una "fuente de absoluta solvencia" para sostener la información que este miércoles ponía sobre la mesa, mirando a la cara a la propia Alejandra Rubio, sentada junto a él en el sofá. Sandra Aladro, también presente, mantiene que las fotos son, en realidad, fruto del magnífico trabajo de sus paparazzi, y añadía que les costó mucho hacer el reportaje precisamente porque, según la directora de la agencia que le vendió la exclusiva a Diez Minutos, Carlo "es muy difícil de fotografiar porque hace lo imposible porque no le pillen". Sin ser descreídos con la muy respetable versión de Sandra Aladro, volvemos a recordar que podría ser que la propia agencia ignorara la existencia de un supuesto pacto secreto entre Carlo Costanzia y el fotógrafo. Por otra parte, de ser un falso robado, tampoco lo reconocería, lógicamente.

Tampoco resulta inverosímil que el actor, que ha cumplido condena por estafa, sea capaz de pactar y llevarse en un momento lo que tarda un mes, o tal vez más, en ganar en su negocio como peluquero. La cuestión es que, según Lequio, Carlo no le cuenta sus chanchullos (presuntos) a Alejandra, ciega de amor por el padre de su hijo. El ex de Ana Obregón anticipa acontecimientos: vaticina que Carlo y Alejandra están en la antesala de una crisis, motivada por una supuesta traición que, de confirmarse, podría marcar un antes y un después en los mediáticos y jóvenes papás.

La chispa que ha encendido la mecha es la portada de la revista Diez Minutos, donde se muestran unas imágenes veraniegas de ambos disfrutando de unos días en las Islas Baleares. Hasta ahí todo podría parecer un simple reportaje vacacional… si no fuera porque, según Lequio, esas imágenes habrían sido pactadas exclusivamente por Carlo Costanzia sin el conocimiento ni consentimiento de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. "Cuando en este plató damos una información así es porque alguien nos lo ha confirmado directamente", aseguraba en antena el italiano. Según él, Carlos habría llegado a un acuerdo con el fotógrafo para realizar este posado, probablemente sin notificarlo ni siquiera a la agencia que vendió el material gráfico a Diez Minutos. Este hecho, aparentemente menor, podría ser un indicio de algo más profundo: una ruptura de confianza que, en palabras del aristócrata, anticipa un conflicto mayor entre ambos.

La polémica se agrava por el contexto. El martes, Informalia adelantó la publicación del citado reportaje, señalando que, según algunas versiones, podría no tratarse de un trabajo de paparazzi obtenido con "mucha dificultad", como sostiene la agencia, sino de un pactado, un "falso robado". La propia agencia implicada desmiente, como es lógico por otra parte, ningún acuerdo previo. Pero Lequio argumenta que puede que incluso ni la agencia ignore el supuesto acuerdo.

Alejandra Rubio, por su parte, ha manifestado públicamente su sorpresa ante la publicación, afirmando que no sabía nada y que simplemente "los habían pillado". Sin embargo, ya promocionó (voluntaria o involuntariamente) la portada, anunciando que sospechaba que les habían pillado. Joaquín Prat, por su parte, apuntó que "las fotos parecen de catálogo".

Las declaraciones de la hija de Terelu Campos han despertado escepticismo sobre si de verdad les han pillado. Primero, porque ya ella misma había admitido días antes que tenía la sensación de que los estaban siguiendo. Esta contradicción no ha hecho más que alimentar la teoría de que algo no cuadra. A este episodio se suma el antecedente del embarazo, que no ha pasado desapercibido para los medios. Hace unos meses, Informalia también avanzaba en primicia que Alejandra Rubio había sido vista saliendo de una farmacia con varios test de embarazo. En ese momento, la hija de Terelu desmintió rotundamente la noticia, asegurando que era falsa. No obstante, días después, y previo pago por una exclusiva en la revista ¡Hola!, confirmó su embarazo y posó para la publicación, revelando incluso el tiempo de gestación, un tiempo que evidenciaba el embuste con alevosía de la joven.

"En este tipo de relaciones mediáticas hay muchas capas de protección, y muchas veces se juega al despiste con los medios. Pero cuando uno empieza a ocultar cosas al otro, como estos presuntos pactos con fotógrafos, estamos hablando ya de algo más serio", comentaba Lequio durante su intervención, dejando claro que, a su juicio, estamos ante el inicio de una posible crisis, porque Carlo se mueve al margen de la madre de su hijo. Y no caigamos en la trampa de pensar que el hijo de Mar Flores fue a la cárcel por ser una hermanita de la caridad.

Lo cierto es que desde que se conoció el embarazo de Alejandra Rubio, el interés mediático por ambos ha ido en aumento. Las cámaras los persiguen, las exclusivas se multiplican y cada paso es examinado con lupa. Por no hablar de las visitas a platós de Carlo o de Terelu, además de Alejandra. Aunque ambos han intentado mantener una imagen de unidad y felicidad, lo ocurrido con estas fotografías podría romper esa fachada.

De momento, Rubio niega que sea un pactado, como la agencia o el fotógrafo, pero Carlo Costanzia no ha hecho declaraciones. Sin embargo, las especulaciones ya corren como la pólvora en tertulias, redes y medios del corazón. Los próximos días serán clave para saber si este episodio se queda en una simple anécdota o si realmente marca el inicio de una fractura en una de las parejas más mediáticas del panorama actual. Como decía Lequio: "Cuando una pareja se empieza a ocultar este tipo de cosas, es que algo está pasando… o está por pasar". Atentos a los próximos movimientos.