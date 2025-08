Terelu Campos y la operación estética a la que le gustaría someterse tras su criticado posado en bikini: "Me da pavor"

Fue uno de los temas de la crónica social de la semana pasada: el comentado posado de Terelu Campos en bikini con grandes dosis de photoshop. Informalia ya publicó que ella misma puso como condición que a las imágenes se le aplicaran filtros, aunque también adelantamos que la primera sorprendida con el resultado, hasta el punto de no reconocerse, fue ella.

Finalmente, este fin de semana, en su nuevo papel de presentadora en Fiesta, admitió que pidió que le retocaran sus fotos, pero con un matiz: "Solo le he pedido a la revista que me igualase el tono de piel. Llevaba las piernas y los brazos morenos de Supervivientes y la tripa blanca".

En sus confesiones durante la emisión de Fiesta y al hilo de esta comentada portada, la hija de María Teresa Campos también explicó que le gustaría pasar por quirófano para hacerse unos retoques en concreto, aunque el pavor que siente debido a su historial médico por sus dos cánceres, es mayor.

"Yo me podría haber operado y me podría cuidar más la cara. Tengo 60 años y no me meto bótox ni cosas de esas, pero esto de aquí me lo quería hacer un poco", expresó la hermana de Carmen Borrego, mientras señalaba y se estiraba incluso la zona de la papada.

Y en este sentido, sentenció: "He sufrido tanto en un quirófano porque no tenía más remedio, que dar el paso de entrar voluntariamente me da pavor. También pienso que tenemos que envejecer. Yo no puedo pretender tener la cara que tenía con 30 años, también quiero que se note que he vivido y que quiero vivir".