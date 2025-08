'Asesina a sueldo': Telecinco apuesta por esta ficción para el 'prime time' de los martes y será la encargada de sustituir a 'La noche del gran show'

Asesina a sueldo será la nueva producción de Telecinco que llega a la parilla este martes 5 de agosto a las 23:00 horas. Tras la cancelación de La noche de el gran Show de Dani Martínez por bajas audiencias, Mediaset apuesta por un giro radical en su programación con una trama llena de suspense, intriga y secretos. La serie llega con fuerza para mantener al espectador sin levantarse del sofá con dos entregas seguidas en su primera noche.

Protagonizada por Freddie Highmore bajo el nombre de Edward, un joven periodista británico en busca de respuestas y por Keeley Hawes, que interpreta el personaje de Julie, su madre, con un pasado oscuro del que no puede escapar.

Tras encarnar durante siete temporadas al carismático doctor Shaun Murphy en la exitosa serie médica The Good Doctor, el reconocido actor y productor Freddie Highmore (Way down) vuelve a la televisión para coprotagonizar junto a la aclamada intérprete británica Keeley Hawes (nominada en tres ocasiones a los Premios BAFTA) esta vertiginosa serie de intriga y acción, grabada en espectaculares parajes de Atenas y sus alrededores.

Trama de 'Asesina a suledo'

Edward, un periodista británico de unos 30 años, se reencuentra con su madre para descubrir todos los secretos del pasado. Julie, asesina por encargo durante muchos años, se encuentra aislada en una isla griega. Cuando ambos se encuentran en busca de respuestas, el pasado criminal de Julie afecta a madre e hijo obligándoles a escapar rápidamente si quieren continuar vivos. Cuando ambos destapan una oscura conspiración internacional, surge entonces un peligro aún mayor que podría destruir su relación para siempre.

Los protagonistas

Además de Freddie Highmore y Keeley Hawes, el elenco principal está encabezado por Gina Gershon en el papel de Marie, una mujer misteriosa y resentida cuya furia, contenida durante años, está a punto de desbordarse. Gerald Kyd interpreta a Luka, el carnicero de la isla, quien mantiene una relación ambigua con Julie y busca venganza tras haberlo perdido todo.

Shalom Brune-Franklin encarna a Kayla, la heredera de una poderosa empresa minera que desea distanciarse de la avaricia de su familia. Devon Terrell da vida a Ezra, su ambicioso hermano y actual vicepresidente de Cross Global Mining. Alan Dale asume el rol de Aaron Cross, el patriarca del clan Cross y magnate del sector minero. Por su parte, Richard Donner interpreta a Damian, el antiguo contacto de Julie en el oscuro mundo de los asesinatos por encargo.

Avance de los dos primeros capítulos

Telecinco estrena la ficción con dos entregas seguidas. La serie cuenta con 8 episodios de unos 50 minutos donde se centrarán en la relación familiar, los intereses económicos y los secretos oscuros del pasado.

En el primer episodio, Edward llega a la isla donde vive su madre para averiguar secretos familiares ocultos durante años. Tras reencontrarse, el personaje que interpreta Highmore tiene un pensamiento claro: quiere saber quien es su padre y preguntar por un extraño fondo fiduciario del que él es único beneficiario. Cuando parece que por fin madre e hijo pueden hablar, un atentado les obliga a escapar.

En el segundo episodio, los dos protagonistas huyen en un yate junto a Luka. En en nuevo destino se reencuentran con los hermanos Kayla y Ezra Cross. A pesar de intentar ocultar la verdadera identidad de Julie, todo se pone en peligro cuando aparece Sean, un antiguo compañero de su pasado criminal, que amenaza con destapar toda la verdad.