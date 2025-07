Dónde ver las series nominadas a los Emmy 2025: en qué plataformas están 'Separación', 'The Studio', 'Adolescencia' o 'Hacks'

Las nominaciones a los Emmy 2025 dejan varias favoritas de cara a la entrega de premios que se celebrará el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. Separación es serie dramática que más candidaturas ha recibido, con 27, seguida de El Pingüino (24). The Studio entra con fuerza en la carrera por lograr el Emmy a la mejor comedia. Tiene 23 nominaciones, igual que The White Lotus, Hacks o Colegio Abbott. No nos podemos olvidar de Adolescencia, que tiene todas las papeletas para triunfar como miniserie. En el terreno español, Javier Bardem ha logrado su primera candidatura al Emmy por Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez.

En la carrera de los Emmy también figuran la extraordinaria The Pitt, uno de los estrenos del año que ya os hemos recomendado, y repite The Bear, ya un clásico. El juego del calamar, por el contrario, se ha quedado sin opciones porque no ha recibido ninguna candidatura. A continuación, repasamos las series más nominadas con una guía sobre las plataformas de streaming en las que ya están disponibles en España. Hay dos meses por delante para ponerse al día con ellas, antes de que se celebre la ceremonia de los Emmy 2025.

Separación

Plataforma: Apple TV+

El Pingüino

Plataforma: HBO Max

The Studio

Plataforma: Apple TV+

The White Lotus

Plataforma: HBO Max

The Last Of Us

Plataforma: HBO Max

Hacks

Plataforma: HBO Max

Adolescencia

Plataforma: Netflix

The Pitt

Plataforma: HBO Max

Monstruos

Plataforma: Netflix

The Bear

Plataforma: Disney+

Colegio Abbot

Plataforma: Disney+

Matlock

Plataforma: Movistar Plus+

Nadie quiere esto

Plataforma: Netflix

Dying for Sex

Plataforma: Disney+

Andor

Plataforma: Disney+