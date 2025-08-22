Las nuevas mañanas de Telecinco sufrirán una importante remodelación en septiembre que va más allá de la salida de Joaquín Prat para hacerse cargo de las tardes de la cadena. Ana Rosa Quintana verá ampliado su poderío con más tiempo para su magacín, mientras que Vamos a ver, a partir de la nueva temporada en manos de Patricia Pardo, reducirá su duración en la parrilla de la cadena. Ya se conoce la fecha en la que El programa de Ana Rosa estrena la temporada número 21.

El programa de las mañanas de Telecinco seguirá comenzando a las 09.00, después de La mirada crítica de Ana Terradillos, pero se alargará hasta las 13.30, de tal forma que tendrá la misma duración que Espejo Público, según adelantó Poco Pasa. Quintana, que el pasado mes de febrero regresó a las mañanas tras su periplo en TardeAR, estará una hora más en directo. El damnificado será Vamos a ver, que sufrirá un importante recorte, porque estará en emisión hora y media, entre las 13.30 y las 15.00. De esta forma, Telecinco replica el modelo que seguía hace unos años, con un Vamos a ver haciendo las veces del extinto Ya es mediodía que conducía Sonsoles Ónega.

Ana Rosa con su versión ampliada regresa a las pantallas tras el parón de verano el próximo lunes 8 de septiembre, tal y como adelanta Fórmula TV. Telecinco iniciará una nueva temporada en la que Ana Rosa Quintana volverá a ser la pieza clave para una franja en la que no solo tendrá que competir contra Susanna Griso, en Antena 3, sino que también tendrá que enfrentarse a la dupla de TVE formada por Silvia Intxaurrondo (La hora de La 1) y Javier Ruiz (Mañaneros). El programa de Silvia Intxaurrondo, presentado ya por ella en solitario tras la salida de Marc Sala, volvió a dominar este jueves, 21 de agosto, con hasta el 19% de cuota de pantalla. Lidera desde principios del verano.

El nuevo curso que emprenderá el canal principal de Mediaset tendrá novedades en casi todas sus franjas y los grandes protagonistas serán caras que llevan años en la cadena: Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez y Joaquín Prat ejercerán de pilares de la emisora. Ana Rosa será la protagonista de las mañanas después de haber recuperado esta franja el pasado mes de febrero.

Las tardes quedarán en manos de Joaquín Prat, que se pondrá al frente de un nuevo programa que relevará a TardeAR. Producido por Unicorn, la compañía de Ana Rosa, el formato tendrá política, actualidad, corazón y realities, los contenidos que forman la espina dorsal de todo magacín. Prat estará acompañado por César Muñoz y María Ruiz. En las tardes de Telecinco está confirmada la continuidad de Jorge Javier Vázquez con El Diario, a quien Cristina Lasvignes le está guardando muy bien el sitio, mientras que Eugeni Alemany tendrá que seguir haciéndose un hueco con Agárrate al sillón, un concurso que está manteniendo el tipo en sus primeras semanas de emisión (9,3% el lunes, su mejor dato) frente al todopoderoso Pasapalabra.