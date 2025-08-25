Susto en Telecinco con un aparatoso accidente ante Terelu Campos: la comentada reacción de la presentadora

El programa Fiesta de este domingo tuvo un arranque aparatoso y accidentado. Terelu Campos lo presenció muy de cerca, porque la presentadora se hace cargo desde hace varias semanas de la sección Aires de fiesta, un segmento que antes se emitía en la última parte del magacín pero que este fin de semana ocupó el primer tramo del programa.

Aires de fiesta homenajea cada día a una artista mítica del mundo de la televisión, el cine o la música. Este domingo le llegó el turno a Carmen Sevilla, una mujer que aunó esos tres campos. Durante su última etapa fue una estrella de los platós y parte de su recorrido televisivo lo desempeñó en Telecinco con el mítico Telecupón.

Después de la introducción de Fiesta, en la que se avanzaron algunos de los temas que se iban a tratar durante el resto de la tarde, el programa emitió la cabecera y, acto seguido, pinchó un plano general en el que se veía a Terelu Campos tomando posición en su silla, al igual que el resto de colaboradores, que de forma algo precipitada entraban en plató.

Ocurrió lo mismo con una trabajadora del equipo de Fiesta, que irrumpió a toda prisa en el set central. En ese momento, resbaló y cayó de forma aparatosa justo delante de Terelu Campos, que hizo un gesto para ayudar a su compañera, algo que ha sido muy comentado en redes sociales, mientras Belinda Washington, que estaba a su lado, se levantaba para socorrer a la trabajadora. "No te mates porque no merece la pena", bromeó Terelu una vez comprobó que todo estaba bien. "Les voy a decir una cosa: dicen que los programas que empiezan así funcionan luego mucho... Espero que ustedes digan esto va a ser hoy una gymkhana, pues más o menos".

Fiesta anotó este domingo un 8,1% de cuota y 620.000 espectadores de media, un registro que va en línea con los discretos resultados que últimamente está cosechando Telecinco. De hecho, la cadena vivió este domingo otra jornada muy dura, con un promedio del 7% de share. Ninguno de sus programas alcanzó el doble dígito.