Giro inesperado en 'Fiesta': Telecinco toma una decisión radical y Terelu Campos es la principal afectada

Telecinco introduce cambios importantes en el programa Fiesta a partir de este fin de semana. La cadena ha decidido dar un giro al programa y potenciar la sección de Terelu Campos para intentar que el resultado de audiencia del espacio vespertino sea algo mejor que en las últimas fechas.

La estrategia de Telecinco pasa por alterar por completo la escaleta habitual de Fiesta y adelantar la sección de Terelu Campos, que a partir de ahora se emitirá a primera hora. Así, Aires de Fiesta irá de 16.00 a 17.30, según Bluper. Hasta ahora, ese segmento se ofrecía al final del programa, entre las 19.45 y las 21.00.

Terelu Campos pilotará este fin de semana dos entregas de Aires de Fiesta que homenajearán la carreras artísticas de Marisol (sábado) y Carmen Sevilla (domingo). A continuación, César Muñoz y Àlex Blanquer retomarán el programa con las secciones habituales de Fiesta, centradas en la información relacionada con los personajes de corazón habituales del programa.

Con esta iniciativa, Telecinco pretende mejorar los datos de audiencia de Fiesta, porque en las últimas semanas el programa está sufriendo de forma especial. El último fin de semana, por ejemplo, el programa anotó un 8% el sábado y un escueto 7,5% el domingo. En cualquier caso, hay que recordar que toda la parrilla de Telecinco está hundida en agosto, porque el canal apenas acumula un 8% de media en lo que llevamos de mes.