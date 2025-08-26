Telecinco recurre a Santi Acosta con un programa de prime time que resucita el espíritu de 'Hormigas blancas'

Telecinco prepara un nuevo formato para la próxima temporada que pretende recuperar la idea que puso en marcha Hormigas blancas, el programa nostálgico que cada semana repasaba la trayectoria de un personaje destacado del mundo del corazón y el espectáculo.

Telecinco se ha aliado con la productora Mandarina para desarrollar El precio de..., un formato que estará dirigido y presentado por Santi Acosta, según Poco pasa. Este nuevo espacio tendrá una estructura similar a Hormigas blancas -producido por La fábrica de la tele (Sálvame)- y consistirá en un reportaje en el que hablarán diversos expertos y un debate posterior en plató.

La idea de la cadena es repasar, casa semana, algún suceso o escándalo relacionado con el mundo del corazón, hablar de cómo se gestaron algunas de las exclusivas más recordadas, cuánto dinero se pagaron por ellas y qué había detrás de algunos de los asuntos más relevantes que han marcado la crónica rosa de la historia de España en los últimos años.

Santi Acosta compaginará El precio de... con De Viernes, un programa que va camino de cumplir dos años en la parrilla de Telecinco y que está bastante bien asentado. En este espacio, producido también por Mandarina, Acosta comparte plató cada semana con Beatriz Archidona y varios colaboradores, como Ángela Portero, Antonio Montero, José Antonio León, Antonio Rossi y Terelu Campos.