Las imágenes de Jessica Bueno con un misterioso acompañante tras fichar por 'Supervivientes All Stars 2': selfies, bikinazos y paseos en yate

Jessica Bueno parece que está en un buen momento. Tras fichar para la segunda temporada de Supervivientes All Stars 2, tal y como contó este portal en exclusiva, la modelo pasa el verano a bordo de un yate con muy buena compañía.

Tal y como revelan las imágenes emitidas este jueves en TardeAR, la ex de Kiko Rivera está disfrutando de la época estival en compañía de un hombre misterioso, cuya identidad, por el momento, no ha sido desvelada por el mencionado espacio.

En este contexto, en las instantáneas, podemos ver a la ex de Kiko Rivera y a su nuevo affaire compartiendo planes de lo más veraniegos: selfies en la cubierta del barco mientras presumen de tipazo y paseos en alta mar.

Hace una hora, cuando las imágenes de la modelo y su posible romance ya habían salido a la luz, Jessica ha compartido a través de su perfil de Instagram una recopilación de imágenes, donde aparece disfrutando de sus amigas en la Isla Pitiusa.

"La vida es esto. Unas risas compartidas, el sol cayendo lento, amigas que son hogar…Y esa certeza de que la vida es corta, sí. Por eso: perdonamos, amamos, reímos fuerte, y si caemos… nos levantamos más bonitas", ha escrito.