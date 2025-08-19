Iker Jiménez desvela su futuro en Mediaset: anuncia "cambios" en Horizonte y lanza un aviso a los "mamarrachos" que le atacan

Iker Jiménez prepara su regreso a Mediaset con Cuarto Milenio y Horizonte. El presentador, que estos días está siguiendo la actualidad, sobre todo en lo que se refiere a los incendios que arrasan el norte de la península, a través de sus canales en las redes sociales, ha dado algunas pinceladas de lo que se viene en la nueva temporada televisiva.
"Pronto volverá Horizonte con sorpresas", ha anunciado. "Solo os digo eso, ¿vale? Por lo que yo tengo entendido, el programa volverá con sorpresas. De momento, hasta aquí puedo leer", ha añadido. "Sé que van a darse algunos cambios en Horizonte, y creo que son para bien", ha expresado el comunicador, quien que ha vuelto a hablar de la "emocionante confianza" que sigue recibiendo por parte de Mediaset y de su consejero delegado, Alessandro Salem.
"Siento una confianza absoluta de Alessandro Salem en Horizonte, con lo que hemos vivido ambos, es una muestra de aprecio que pocas veces se da en ciertas esferas cuando hay mucho en juego", ha recordado Iker en referencia a la etapa convulsa que vivió el pasado mes de noviembre por los programas especiales sobre la DANA de Valencia que fueron tan criticados.
En aquel momento, llegó a haber una campaña en contra de Horizonte para que las marcas dejaran de anunciarse en el programa, aunque aquello se quedó en un conato que apenas tuvo efecto. "Seguirá habiendo anuncios", ha dicho a sus seguidores. "Me enorgullezco de las marcas que están en Horizonte y ahí siguen y ahí seguirán. Esa gente que pone dinero ahí hace que Horizonte se pueda emitir", ha manifestado. "Además, cuando llega la publicidad, la audiencia de Horizonte casi no baja. Es una anomalía y es por vosotros. No puedo estar más agradecido".
Iker Jiménez ha prometido a sus seguidores que el programa va a mantener su tono habitual. "Notros vamos a seguir sin leer ni una sola palabra, sin aceptar un puñetero guion, y menos un guion político. Tampoco unas coordenadas como les dan a algunos vasallos. El equipo de Horizonte va a seguir fiel a su esencia", ha afirmado con rotundidad. "Nos buscarán las vueltas todo lo que puedan y nos atacarán. Y algunos mamarrachos intentarán hacer campañas y, por mí, que sigan, por favor, porque lo que ha entendido el pueblo, o una gran parte, es esa jugada: que han intentado cortarnos la cabeza y que por algo sería", ha dicho, entendiendo así que las criticas que tuvo hace un año han conseguido el efecto contrario, porque "nos ha conocido más gente". "No somos infalibles", ha continuado, "pero a nosotros nadie viene a decirnos lo que tenemos que decir y no seguimos pautas de nadie. Y eso tiene mucho valor".
