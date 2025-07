Iker Jiménez y Carmen Porter, una visita a los "jefes" de Mediaset y una confesión antes de despedirse: "Ahora lo podemos decir"

Iker Jiménez y Carmen Porter dedicaron el arranque de su programa de este jueves, el último de la temporada, a explicar su situación en Mediaset después del revuelo creado en las redes sociales entre los que creían que los presentadores habían sido despedidos de la cadena. "Aún seguimos por aquí, nos han abierto la barrera, hemos podido entrar en el camerino, nos han dejado sentarnos a la mesa... Para alegría de muchos, que es lo importante. Para desgracia de algunos, que tenían ya incluso refrescando la botella de champán", dijo Jiménez a los espectadores que este jueves estaban pendientes de la última emisión del curso de Horizonte.

Iker Jiménez y Carmen Porter se van de vacaciones y volverán en septiembre, pero el periodista aprovechó el tema de conversación para analizar lo efímera e inestable que es la televisión. Carmen Porter, incluso, reveló que este mismo jueves tenían una reunión con los "jefes" de Mediaset. "Hemos llegado a pensar que igual era verdad y nos decían que hiciéramos el último programa y fuera", bromeó.

"Nosotros sabemos que usted y yo tenemos un negocio. Y si usted hace click, me compra y yo sigo con usted. Y si usted hace clack, ya no me compra. Aquí manda el mercado. Yo soy un hombre que tiene la absoluta seguridad de que nada es para siempre", se sinceró el presentador. "En la tele, todo depende de ustedes. Ustedes tienen el poder, esto sí que es democrático. Nos quitan y nos ponen. A ver quién es el listo que se cree alguien en este medio. En este medio estamos todos de paso. Si ustedes hacen click, seguiremos aquí".

Eso sí, Iker Jiménez tenía la seguridad de que el programa iba a continuar porque sabe que "en esta casa están muy contentos con Horizonte". "Está contenta Mediaset, y está contenta Publiespaña. Y con lo que hemos pasado este año que hoy termina a nivel temporada, es para estar muy contentos", explicó.

En este sentido, hay que recordar que Horizonte vivió unos días de absoluta crisis a raíz de los especiales de la DANA. Incluso llegó a sufrir un amago de boicot cuando algunos usuarios de redes sociales pidieron a los anunciantes que dejaran de poner publicidad en su programa. Aquella situación se dio la vuelta, porque los seguidores de Horizonte también amenazaron con boicotear a las marcas que se marcharan de este espacio. La crisis quedó en nada y, a decir verdad, Horizonte ha mantenido una trayectoria ascendente, cada semana con más audiencia. De hecho, ha encadenado cuatro semanas por encima del 11% de share (hay que recordar que Cuatro se mueve en torno al 6% de media) y este jueves se despidió con un 11,8%, su mejor marca de 2025. El programa lideró la noche, por delante de Futuro imperfecto (11,2%), Volando voy, volando vengo (10,1%) y La Encrucijada (9,3%).

"Lo que hemos vivido este año...", comentó Iker Jiménez en la despedida del programa. "Lo podemos confesar ahora...", añadió mirando a Carmen Porter. "Nunca hemos estado preocupados", se sinceró el presentador con los espectadores. "Volveremos en septiembre", apuntó Carmen. "Viva la libertad, volveremos", cerró Iker.