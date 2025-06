Iker Jiménez, indignado con periodistas de "renombre" que se "reían como si fuésemos idiotas": "No quiero ser vengativo, pero..."

Iker Jiménez y sus colaboradores han abordado el panorama político en el programa de este jueves de Horizonte. Tras varias reflexiones, el presentador hizo hincapié en el comportamiento que habían tenido algunos periodistas respecto al tema.

"¿Cuántos periodistas se reían públicamente de las licitaciones de carreteras y demás que luego eran verdad?", comenzó cuestionando Jiménez. "Ha dicho una cosa el doctor Cabrera... Y no quiero ser vengativo, pero es verdad que luego todo se olvida. Hemos tenido que aguantar a listos que se reían como si fuésemos idiotas los demás y no vemos lo que ve cualquiera", continuó el presentador de Cuatro.

Además, el conductor de Horizonte ha señalado que "periodistas de cierto renombre, entre comillas, se reían y no solo atacaban a otros compañeros". "Me he acordado de anotaciones en lo de Aldama, en el 'caso Koldo'", apuntó. "Se puede decir la palabra. Se descojonaban vivos como si todo fuese una gran mentira. Y se sentían satisfechos. ¿Qué pasa con esta gente? Que a veces han tenido prebendas, han estado en tertulias...", prosiguió Iker, enfadado ante la situación.

El también presentador de Cuarto Milenio, preguntó al aire indignado: "Ellos fueron la opacidad y el escudo contra la verdad. ¿Cuándo ha pasado que los periodistas fueran el escudo contra la verdad que había de fondo? ¿Cuándo?".