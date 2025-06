Iker Jiménez recibe un mazazo personal y se rompe por la muerte del hijo de unos compañeros

Iker Jiménez grabó el último programa de Cuarto milenio muy afectado por la muerte del hijo de unos compañeros de trabajo. El presentador quiso rendir su particular homenaje al final del espacio que emite Cuatro los domingos por la noche y compartió con los espectadores ese amargo momento.

"Hacer el programa hoy ha sido bastante duro", reconoció Iker Jiménez, porque justo antes de empezar a rodar les habían comunicado el fallecimiento del hijo de dos miembros del equipo, "un niño muy enfermito" de tan solo tres años. "La verdad es que me cuesta decir… qué cosas ocurren, qué cosas pasan", reflexionó.

"En mitad de la vorágine de todo el mundo, qué importancia le damos a que Donal Trump se pelee con Elon Musk, qué importancia le damos a que digan de mí no sé qué… Y pasan cosas en la vida realmente irreproducibles. Por eso hemos hecho de tripas corazón todos aquí hoy y le mandamos un abrazo muy grande", dijo el presentador, visiblemente emocionado.

"Es hasta angustioso, créanme que hay noticias que a uno no le gustaría dar. Se me hace muy duro contarles todo esto, pero así es la vida. Cuando son niños muy pequeños uno piensa en el universo, el cosmos, si habrá alguna deidad que programa todo esto porque… no lo entiendo", manifestó el comunicador. "Me gustaría dar un mensaje de mayor ánimo a esos padres. Era un calvario muy grande y todo este equipo era consciente, solo quería ayudar en lo posible", lamentó Iker.