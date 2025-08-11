Iker Jiménez, conmocionado por este objeto sospechoso que ha atravesado el cielo de España esta madrugada: "Impresionante"

Iker Jiménez lleva semanas de vacaciones, pero eso no le impide seguir conectado a sus seguidores. Lo suele hacer a través de las redes sociales, como ha ocurrido esta misma noche, cuando el presentador ha aparecido en ellas a través de un vídeo para alertar del objeto sospechoso que algunos han visto en el cielo desde diferentes puntos de España.

"Me encuentro en una población ibicenca, yo estaba en un sitio cerrado, pero he salido a la calle y me he encontrado a un montón de gente hablando de lo que acababa de ver en los cielos de la isla", ha dicho el presentador en una improvisada grabación que ha colgado en sus cuentas. "Se han quedado aplaudiendo", ha indicado el periodista sobre los testigos de ese avistamiento. "Al parecer, era una especie de objeto rocoso, pero qué emocionante ha sido ver a la gente así".

Iker Jiménez ha pedido a sus seguidores que le enviasen vídeos del objeto que ha atravesado el cielo y que, al parecer, ha sido visible desde diferentes puntos, porque también se ha podido contemplar desde Almería, según algunos testigos. "Si lo habéis visto, contribuyamos entre todos a descubrir qué es lo que ha atravesado la península", ha dicho el presentador, que después ha colgado en sus redes sociales algunas imágenes que le han hecho llegar.

A continuación, Iker ha indicado que podría tratarse de un satélite chino. "Si tenemos más certezas o confirmaciones las daremos mañana. Qué suerte los que lo hayáis visto. Tuvo que ser impresionante", ha comentado el presentador de Cuatro.

Algo atravesó el Mediterráneo, a ver si lo descubrimos!! ¿Lo visteis? pic.twitter.com/2luVHRkzTT — Iker Jiménez (@navedelmisterio) August 10, 2025