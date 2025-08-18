Guerra de concursantes en 'Masterchef': Ofelia arremete contra Alberto por insinuar que el programa está amañado

Continúa la polémica en torno a Masterchef tras las explosivas declaraciones de Alberto, finalista de la octava edición del concurso, quien ha insinuado que el programa está amañado. "Supimos a la quinta semana quién iba a ganar", dijo sobre una supuesta filtración por parte del conductor que llevaba a los participantes de Masterchef a la grabación de este formato de TVE.

Estas palabras de Alberto han encontrado respuesta en Ofelia, otra de las exconcursantes de Masterchef, que se ha mostrado muy crítica al escuchar al catalán. "Qué fácil es chupar del bote y luego hacer un clip viral por unos likes", lamenta en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales. "Mi edición la ganó Arnau porque era el que mejor cocinaba. Y yo perdí contra María porque ella cocinaba mejor que yo", aclara. "Yo desde la semana dos sabía que Arnau iba a ser uno de los ganadores, pero no porque yo fuera Aramís Fuester, sino porque tenía un gran nivel de cocina". "Que un conductor te diga que cree que va a ganar Ana... Yo también creía que iba a ganar Arnau, y no por eso está el programa amañado".

Ofelia sale en defensa del formato y arremete contra su excompañero de forma firme. "Masterchef no es solo un programa, es un equipo que se deja la piel. Es mucho trabajo", dice. "Escuchar al señorito Alberto criticando Masterchef me parece que es de ser un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido. Deja mucho que desear como persona. Él se ha ganado la vida gracias a Masterchef", añade Ofelia, que cree que Alberto tiene "mal perder". "Es muy fácil criticar un programa cuando no te bailan el agua. Lo difícil es saber perder con educación", sentencia.

Ofelia va más allá y acusa a Alberto de "utilizar" a Luna y "sus sentimientos" para "llegar a la final" del programa. "Quizás habla de que está amañado Masterchef, porque él es el primer estratega y cloaca de la historia", arremete. "¿Hablas de manipulación cuando tú utilizaste a Luna, que estaba pillada por ti y la dejaste al salir del programa, porque te ayudó a llegar a la final?", se pregunta. "¿O eso también estaba en el guion? Ah, que no hay guion".