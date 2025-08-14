Rajada de Alberto Gras, concursante de 'Masterchef': "Supimos a la quinta semana quién iba a ganar"

Alberto Gras, cuarto finalista de la octava edición de Masterchef , ha comenzado a relatar algunos aspectos del concurso de TVE menos conocidos por el público. El participante está protagonizando una serie de vídeos de TikTok en los que detalla algunas situaciones que ha vivido en este formato de gran éxito.
"Empezamos fuertes, hoy te voy a contar el día que nos enteramos de quién ganaba", arranca Alberto. "Esto ocurrió en la semana cinco, cuando íbamos en coche al plató. El conductor nos dijo que iba a ganar esa edición la persona que finalmente ganó", ha explicado sobre Ana Iglesias, la participante que finalmente se hizo con el trofeo.
"Nos dijo que lo sabía, que esa persona iba a ganar sí o sí", insiste Alberto, algo que alimentó sus sospechas. De hecho, lo pusieron en conocimiento de la producción, porque evidentemente cabía la posibilidad de que fuera una simple opinión o intuición de alguien próximo a los concursantes. Incluso que sea una simple coincidencia con lo que finalmente ocurrió.
"Nosotros nos quedamos muy parados. Nos dijeron que se lo había inventado o que era una suposición. Pero ese hombre sabía quién iba a ganar", insiste. "Para nosotros, a partir de ese momento, no fue igual. Estaba el run run de '¿Y si sí?'... Y al final fue 'sí", concluye Alberto Gras.
@albertothechef Día 1/21 explicándote algo que no sabes de masterchef. #masterchef #tv #reality ? Chopin Nocturne No. 2 Piano Playing - moshimo sound design
