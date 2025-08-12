Froilán, "muy cariñoso" con Miri, exconcursante de 'MasterChef': ¿qué significa ese abrazo?

Froilán se encontró estos días con Miri Pérez-Cabrero, conocida por concursar en realities como MasterChef (TVE) y Supervivientes (Mediaset), en Ibiza, la isla donde tantos rostros conocidos, ellos también, disfrutan el verano. Así se comprueba en una instantánea en la que el hijo de Jaime de Marichalar y la infanta Elena se da un caluroso abrazo con la joven. Se desconoce el vínculo que existe entre ellos, aunque, por lo que se aprecia en la imagen, mantienen una buena relación. Él sonríe encantado, mientras ella, que lleva el pelo mojado y viste una camiseta de color naranja, se deja abrazar.

La fotografía forma parte de la portada que la revista Semana publicará este 12 de agosto, tal y como ha informado este martes TardeAR. En el programa no se ha indicado la naturaleza de la relación entre el nieto de don Juan Carlos y la creadora de contenido, aunque se ha valorado que podrían no ser "solo amigos". Además, hace unos meses la joven puso fin a su relación anterior.

¿Quién es Miri Pérez-Cabrero?

La joven que ha protagonizado un romántico abrazo con el hermano de Victoria Federica en la isla pitiusa saltó a la fama en 2017 gracias a su participación en Masterchef, donde alcanzó la quinta posición. Su concurso en el programa de cocina le facilitó la publicación de Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy, un libro que lanzó en 2019.

En 2024, la joven participó en Supervivientes y se conformó con la séptima posición, quedándose a las puertas de la gran final. Sin embargo, el concurso de supervivencia le ha dado otra oportunidad tras ficharla para la segunda edición de Supervivientes All Stars, que se estrenará el próximo 4 de septiembre, tal y como ha adelantado este martes Poco Pasa TV.