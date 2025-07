Froilán la lía en una discoteca en Ibiza y una joven estalla: "Me sentí bastante intimidada"

Instalado en Abu Dabi bajo el regazo de su abuelo, no son pocas las veces que Froilán regresa a España para reencontrarse con su gente y pasar días de asueto. Con motivo de su cumpleaños el pasado 17 de julio, volvió a pisar tierras españolas. Ya contamos que en estas semanas se moverá entre Madrid, Ibiza y Marbella, y no descarta hacer algún viaje al extranjero, aunque siempre con la vista puesta en regresar a los Emiratos para atender sus compromisos laborales.

Durante su paso por Ibiza, una mujer le ha acusado de tener una actitud prepotente en una discoteca de la isla pitiusa. "Me topé con una situación bastante incómoda. Me sentí bastante intimidada. Estaba alucinando, no entendía a qué venía todo esto", ha contado esta joven este miércoles en TardeAR. Y ha añadido: "Actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con una prepotencia...".

Sobre el sobrino de Felipe VI, también ha contado: "Me dijo que, si quería una foto con él, se lo dijera". Y, según esta mujer, la cosa fue a más cuando el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, según cuenta, le reprochó algunos comportamientos: "Me empezó a decir que era una maleducada, que era grosera. Me empezó a mirar con una cara superdesafiante".

Froilán y Belén Perea

Por otro lado, Froilán ha estado entretenido en la isla al encontrarse en los últimos días con la que fuera su amiga especial, Belén Perea, y el nuevo novio de esta. Coincidieron también en una discoteca y, según contaron en Socialité (programa que ya se despide de la parrilla de Telecinco), pasaron cosas: "Ahí hubo miraditas, no hablaron de nada".

Y la cosa fue a más, pues a los pocos días se volvieron a ver en otra discoteca: 'Belén no entraba, no sé por qué, si no había entradas o porque no quería entrar y tuvo que salir Felipe Juan Froilán a buscarla a la puerta y la metió para adentro. Fue él el que la metió porque preguntó dónde estaba Belén y la cogió, se metieron para dentro'', contó Sergio Garrido.

El mismo paparazzi añadió: ''El novio de Belén, el nuevo novio, se quedó en un lado. Felipe y Belén se juntaron esa noche, un abrazo y estuvieron toda la noche y toda la mañana juntos, no se separaron''.

Aseguran que el hermano de la infanta Elena se mostró muy interesado por ella: ''Felipe, cuando se entera que está en Ibiza, pues empieza a llamar por teléfono. A mí me llega la información que hasta en 20 veces le llama por teléfono. Ella no sabe qué hacer porque ella está con su novio y no quiere coger el teléfono''.

Hay que recordar que la relación entre Froilán y Belén Perea se estrechó tras el noviazgo de idas y venidas que el hijo de la infanta Elena mantuvo con Mar Torres. No obstante, ni Froilán ni Belén, con más de 60.000 seguidores en Instagram, han llegado a confirmar nunca nada. Fue en 2021 cuando empezaron a ser relacionados juntos.