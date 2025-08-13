Miri, exconcursante de 'MasterChef', reacciona a sus controvertidas fotografías con Froilán: "Me pillas fatal"

Froilán no desaprovecha el verano. El nieto más polémico de don Juan Carlos fue pillado hace unos días en Ibiza protagonizando un tierno abrazo con Miri, exconcursante de 'MasterChef'.
En las imágenes, publicadas este miércoles en la revista Semana y adelantadas el martes por TardeAR, él sonríe encantado, mientras ella, que lleva el pelo mojado y viste una camiseta de color naranja, se deja abrazar.
Este miércoles, el mencionado programa de Telecinco se ha puesto en contacto con la joven, quien también participó en Supervivientes y formará parte del próximo elenco de Supervivientes All Stars, para aclarar si su relación con el hermano de Victoria Federico va más allá de una cariñosa amistad.
"Me pillas ahora fatal. No he visto. No he visto nada. No he visto nada. Pero no voy a comentar, no voy a comentar nada. No, no, es que no voy a hablar de estas cosas, pero vamos, que no, que no, que no voy hablar de esto", ha manifestado durante su intervención telefónica.
Sin confirmar qué tipo de vínculo tiene con Froilán, la autora de Las recetas de Miri: Más de 90 recetas para una vida healthy sí dejó claro dónde se encontraba estos días de agosto. "Estoy en la playa y es que estoy con poca cobertura, pero nada, o sea, es que no voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto", ha asegurado.
Por su parte, Froilán ha reaparecido este miércoles en Madrid con un semblante serio y distante con la prensa. Su relación más sonada fue la que mantuvo con Mar Torres, cargada de idas y venidas durante seis años. Después, su amistad especial con Belén Perea ocupó un sinfín de titulares. Este verano, de hecho, han coincidido en Ibiza.
