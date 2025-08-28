Antena 3 toma posiciones con su primer estreno de prime time para la nueva temporada: 'Juego de pelotas'

Comienza la nueva temporada televisiva y las cadenas toman posiciones. Antena 3 ha anunciado su primer lanzamiento de prime time del curso: Juego de pelotas. El formato, presentado por Juanra Bonet, se instalará en el horario estelar del canal privado el próximo miércoles, 3 de septiembre, a las 22.50, justo después de El Hormiguero, que esa noche recibe a Arturo Pérez Reverte.

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas con una competición física, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en Juego de Pelotas, si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.

En su primera temporada en España, Juego de Pelotas contará con equipos formados por personas con vínculos de lo más variados: familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o personas unidas por un mismo hobby, desde amigos de la infancia a compañeros del mismo club de natación o trabajadores de un servicio de emergencias. A lo largo de la temporada pasarán por el plató bomberos, coristas, eurofans, vecinos del mismo bloque o apasionados de la Jota aragonesa, entre otros. Nombres como Las Torja Girls, Los Matafuegos o Las Mamis Rurales serán algunos de los protagonistas.

El primer programa, dos equipos de famosos se enfrentarán para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody. Un duelo por ver qué equipo aguanta más tiempo seco y logra conseguir hasta 100.000 euros, que se donarán íntegramente a una ONG.

¿En qué consiste 'Juego de pelotas'?

Los equipos de Juegos de Pelotas se encontrarán con todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas. El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder. Al seleccionar cada categoría, se presentan seis respuestas posibles a cada pregunta, de las cuales solo una es incorrecta. Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta. Al oír "pelotas en juego" las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado, acabando su turno con un gran chapuzón. Las pelotas con las respuestas correctas se frenan antes de golpear al resto de concursantes, que continúan jugando en la siguiente ronda.

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final. La dinámica de esta última prueba consiste en una única pregunta a elegir entre dos categorías. Uno de los participantes del equipo deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se llevan los 100.000 euros del premio, y si la falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.