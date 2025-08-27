Pablo Motos empieza la nueva temporada de 'El Hormiguero' con un invitado bomba antes de volver a enfrentarse a Broncano

Pablo Motos está a punto de volver a Antena 3 con una nueva temporada de El Hormiguero. El programa, que este curso cumple 20 años en parrilla, regresa el lunes, 1 de septiembre, y ya ha anunciado los invitados de su primera semana, en la que todavía no se enfrentará a David Broncano.

Para el primer día, Pablo Motos contará con la visita de Bertín Osborne. Se trata de la primera aparición en televisión del cantante después de protagonizar una portada con el hijo que tuvo con Gabriela Guillén. El lunes también estará en el programa de Antena 3 el futbolista Sergio Ramo, gran amigo de Pablo Motos.

El martes, El Hormiguero recibirá a Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que están a punto de volver a Antena 3 con el programa Emparejados. Arturo Pérez-Reverte irá el miércoles al programa y Ester Expósito se sentará con Pablo Motos el jueves.

Como decimos, Pablo Motos no competirá durante su primera semana contra David Broncano, porque La Revuelta no regresará a TVE hasta el lunes siguiente, día 8 de septiembre. A partir de entonces, El Hormiguero y La Revuelta volverán a protagonizar otro enfrentamiento como el que tuvieron el curso pasado. En aquella ocasión, Motos se impuso a su rival, con una media del 15,3% frente al 13,6% de Broncano.