La intrahistoria del pelotazo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén con su hijo y su imagen pública incluida en el precio

Tanto Bertín Osborne, que recientemente entró en la lista de morosos de Hacienda, como Gabriela han cedido a la tentación del dinero y se han tragado todos sus principios respecto a la imagen y exposición pública del menor que tienen en común y a cambio de las 30 monedas, que algunos expertos elevan a 65.000 euros, a repartir, han posado juntos este miércoles en la revista Hola, en una portada que bien nos recuerda a todas las que Ana Obregón, de 70 años como el cantante, protagoniza con su hija-nieta.

Bertín presume de su rol de padre después de todos los cruces de declaraciones que ha protagonizado con la paraguaya por el niño, con demanda de paternidad de por medio. Un niño llamado David al que reconoció por primera vez en junio del año pasado, cinco meses después del nacimiento de la criatura: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad".

Fueron las palabras que pronunció después de que, en enero del año pasado y nada más nacer el niño, admitiera, también a través de su revista de cabecera, que no quería ejercer de padre: "Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", dijo entonces.

Y ahora, Bertín y Gabriela nos sorprenden en la misma revista haciendo su agosto mientras exponen a la criatura. Eso sí, desde la portada anuncian que posan por separado "para evitar malentendidos", expone el semanario. Bertín, eso sí, abre paraguas y se justifica: "El porqué de estas fotografías es por darle visibilidad a esta situación y que no sea como un niño escondido. Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor".

"Independientemente de que Bertín y yo no estemos juntos, queiero que mi hijo sienta el amor de los dos", expresa también Gabriela, que hace no mucho llegó a decir también que Bertín era "un cero" como padre. Entre otros titulares, Bertín dice también: "Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las coas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendo y que viva lo mejor que pueda". Añade: "Ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida, pero el niño no tiene culpa de los errores de los padres".

Sobre su rol de padre, el cantante de rancheras admite: "Esto no es un pasatelón de telenovea. Yo tengo mi vida y Gabriela, la suya. Cuando pueda estar, estaré con mi hijo. Lo que no puedo montar una película que no existe". Remarca también: "Ser padre ahora es una cosa con la que no había contado. Nunca pensé que podía pasar pero ha pasado y asumo mi responsabilidad, porque no soy ningún loco".

Respecto a cómo encaja todo esto la familia, Bertín explica: "No puedo pedirle a mi familia ni a nadie que, de repente, hagan la ola. Todo lleva su proceso. El primero que debe dar el paso soy yo, y lo estoy haciendo porque creo que es lo justo. Y también porque, ¿por qué no? Es mi hijo". En cuanto a Gabriela, tras todo lo llovido, el ex de Fabiola Martínez señala: "Siempre he respetado a Gabriela y lo que ocurrió entre nosotros no lo he contado. Y Gabriela también ha sido suficientemente señora para no contar nada".

Poderoso caballero es don dinero.