Bertín Osborne reconoce a su hijo: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad"

El presentador ha emitido un comunicado conjunto para reconocer la paternidad del que ya es su séptimo hijo

"Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad". Son las palabras de Bertín Osborne (69) que marcarán un antes y un después no solo en su relación con su ex, Gabriela Guillén (31), sino también en la imagen pública que se ha labrado en los últimos meses. El presentador ha esperado cinco meses para reconocer, finalmente, la paternidad del bebé al que la modelo dio la bienvenida el pasado mes de enero. Lo ha hecho a través de un comunicado conjunto en Espejo Público.

El cantante de rancheras ha manifestado su deseo de que el menor crezca "en armonía, alejado de cualquier polémica". "Es una responsabilidad que asumo", ha expresado, y ha pedido "respeto" a los medios de comunicación para "poder proteger y preservar la imagen y la identidad del menor".

Estas palabras llegan tras las últimas declaraciones de la paraguaya, que, cansada por el impacto mediático que ha causado su maternidad, siempre ha confiado en sus abogados. Estos meses ha recibido insultos en plena calle, siendo tachada de mentirosa y de aprovechada, y se ha sometido a un goteo de informaciones que ha tenido que desmentir en varias ocasiones. Tanto en los platós de televisión como en las revistas, ha subrayado siempre que el cantante es el padre de su bebé, nacido el pasado 31 de diciembre. "Yo sé quién es el padre de mi hijo. Es que me parece alucinante todavía", explicó a finales de mayo a la prensa, haciendo mención también a la responsabilidad económica del músico. Y es que muchas han sido las veces en las que ha lamentado la falta de ayuda por su parte: "Bueno, mi niño tiene cinco meses. ¿Ya es hora, no?".

Frente al hermetismo que el presentador ha mostrado en este periodo, la fisioterapeuta ha destacado que ella sola ha sacado adelante al pequeño, sin ayuda. Tuvo que pedir una baja por ansiedad en el trabajo, pero ya está operativa. "El dinero, al fin y al cabo, es dinero. Mira, es que yo no le doy ese valor que le da todo el mundo al dinero, ¿sabéis? Yo considero que hay otras cosas más importantes en la vida que el dinero", afirmó. Y sentenció: "Yo no le pido nada, él sabrá lo que tiene que hacer en el momento que tenga que hacer. Yo no voy a obligar a nadie y no he obligado a nadie. (...) Yo estoy haciendo mi papel y es lo que importa, es que cada uno sabe lo que tiene que hacer".

El cambio de actitud de Bertín

Por aquel entonces, el ex de Fabiola Martínez todavía esperaba la demanda de paternidad para someterse a las pruebas de ADN. Él mismo contó a los medios que todo estaba en orden y que, a la hora de la verdad, cuando Gabriela le necesitara, él estaría: "Todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie". En estas mismas declaraciones dijo, además, que pasaría dinero a la paraguay. "Estaré ahí si tengo que estar". Y, en cuanto a la resolución de las pruebas, explicó que tanto él como Gaby estaban "de acuerdo" con los pasos que se estaban dando: "Yo soy responsable, cuando se sepa".

El tono que empleó para hablar de su ex fue muy distinto al que usó, en cambio, el pasado mes de enero, cuando restó importancia a la situación hasta el punto de admitir no querer ejercer de padre. "Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", afirmó.