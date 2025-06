Bertín Osborne, demoledor contra Gabriela: "No voy a cambiar pañales, es una putada para el niño, pero se lo dije"

Bertín Osborne se pronunció este jueves sobre la paternidad de su hijo en común con Gabriela Guillén después de que la fisioterapeuta asegurara hace unos días que es "un cero" como padre, una afirmación con la que el cantante no está de acuerdo. "No sé por qué lo dice, francamente. Más que nada porque yo nunca he hecho nada que no haya dicho que no iba a hacer", avanzó.

"Mucho antes de que lo tuviera le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas. Que me parece una putada para un niño que pierda a un padre cuando no ha hecho ni la mili, que la vamos a hacer otra vez... Es que no es mi momento. No es el momento de eso", señaló el presentador, de 70 años.

El músico explicó que se implicará en el futuro de su hijo, aunque mantendrá las distancias. "Yo ayudaré, intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos y esas cosas, le ayudaré. Pero yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque eso ya pasó, porque yo se lo dije. Se lo dije mucho antes de que el niño naciera", afirmó, asegurando que tiene "una relación normal" con la paraguaya.

A pesar de estas duras afirmaciones, el cantante de rancheras recuerda con cariño el primer encuentro con su bebé, que es su séptimo hijo. "Fue antes del apagón", aclaró, y añadió: "Me pareció precioso, encantador, maravilloso... Me parece fenomenal. Pero bueno, la vida es lo que es".

Eugenia Osborne tampoco se calla

Quien tampoco se mordió la lengua a la hora de hablar de Gabriela fue Eugenia Osborne. La hija del presentador suele guardar las formas y tratar con discreción los temas referentes a su familia. Sin embargo, este jueves hizo una excepción. Molesta con Gabriela después de que esta la acusara de retirarle el saludo tras cruzarse hace unos meses en el parque del Retiro, declaró: "La verdad es que me parece como de patio de recreo. O sea, lo de 'ha hecho esto', 'ha hecho lo otro...'. Me parece, no sé, de adolescente. Y no voy a entrar en ello". Además, habló con sorna de las intenciones de la modelo de escribir su autobiografía. "¿Sus memorias? ¿Eso no lo suele hacer uno cuando ya eres una persona mayor?", afirmó.

Habemus acuerdo

Las declaraciones de Bertín llegan tras el acuerdo al que llegó con Gabriela después de un año y medio enfrentados. No obstante, hay que recordar que el proceso judicial por la paternidad del pequeño sigue abierto. Gabriela interpuso una demanda y a pesar del posterior reconocimiento público de Bertín Osborne y su acercamiento, no ha sido posible detenerlo.

De hecho, tal y como desvelaba Beatriz Cortázar, el magistrado confirmó la paternidad del cantante a pesar de su negativa a realizarse las pruebas de ADN y lo condenó a pagar las costas judiciales (entre 3.000 y 4.000 euros). Quedaba pendiente establecer la custodia (que será para Gabriela) y la pensión de alimentos para el menor.