Eugenia Osborne cabrea a Gabriela Guillén por ironizar sobre sus memorias: "¿Eso no se hace cuando eres una persona mayor?"

Eugenia Osborne acudió este miércoles a los Premios Elle Style Awards y habló sobre las polémicas declaraciones de Gabriela Guillén acerca de un encuentro entre ambas: "No sé si me ha reconocido, ha visto a su hermanito... Pero no me ha dicho nada". Fue en febrero cuando aquello ocurrió.

Y al respecto, la hija mayor de Bertín Osborne dijo este miércoles: "La verdad es que me parece como de patio de recreo. O sea, lo de 'ha hecho esto', 'ha hecho lo otro...'. Me parece, no sé, de adolescente. Y no voy a entrar en ello". Y se reafirmó: "No soy maleducada, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera".

En cuanto a las intenciones de Gabriela de publicar sus memorias, Eugenia también contestó con sorna: "¿Sus memorias? ¿Eso no lo suele hacer uno cuando ya eres una persona mayor?". Respecto a si su padre también está dispuesto a plasmar sus vivencias en un libro, expresó: "Él es discreto". Y también lo calificó como un abuelo "sobresaliente".

La respuesta de Gabriela

Las palabras de Eugenia ya le han llegado a Gabriela. Ha explicado que "cada uno tiene sus circunstancias" a la hora de querer expresar sus experiencias o no. Y sobre la nota que Eugenia le puso a Bertín como abuelo, esta ha señalado: "Ah, ¿sí? Pues muy bien".

Estas declaraciones llegan tras el acuerdo al que Bertín y Gabriela llegaron después de un año y medio enfrentados por la paternidad del músico. El cantante de rancheras ya ha conocido al bebé que tienen en común. "Es un encanto, cariñosísimo", dijo hace unas semanas. Y aclaró: "El niño no tiene culpa de nada, los errores que cometamos los padres es cosa nuestra".

No obstante, hay que recordar que el proceso judicial por la paternidad del pequeño continúa abierto. Gabriela interpuso una demanda y a pesar del posterior reconocimiento público de Bertín Osborne y su acercamiento, no ha sido posible detenerlo. De hecho, tal y como desvelaba Beatriz Cortázar, el magistrado confirmó la paternidad del cantante a pesar de su negativa a realizarse las pruebas de ADN y lo condenó a pagar las costas judiciales (entre 3.000 y 4.000 euros). Quedaba pendiente establecer la custodia (que será para Gabriela) y la pensión de alimentos para el menor.