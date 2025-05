La verdad de las cláusulas secretas del contrato de Bertín Osborne con la productora de 'Tu Cara Me Suena'

El enigma de si Bertín Osborne acabará o no caracterizado como una mujer sobre el escenario de Tu cara me suena sigue en el aire. Lo que sí está claro es que no hay ningún contrato que lo impida. Solo el azar del pulsador —y quizás un poco de guion televisivo— decidirán si el cantante se atreverá con uno de los retos más aplaudidos y temidos del formato. Mientras tanto, la audiencia sigue atenta, esperando ese momento que, de producirse, sin duda se convertirá en uno de los más comentados de la edición.

La participación de Bertín Osborne en la actual edición de Tu cara me suena ha sido, sin duda, uno de los grandes alicientes del programa. Su fichaje supuso una sorpresa en la parrilla televisiva, ya que el veterano artista dejaba momentáneamente sus compromisos en Canal Sur para embarcarse en el exitoso formato de Antena 3. Sin embargo, su presencia también ha levantado suspicacias, especialmente por un detalle que no ha pasado desapercibido para la audiencia: hasta ahora, no ha imitado a ninguna mujer.

Esta ausencia ha generado una oleada de teorías en redes sociales, muchas de las cuales apuntaban a una supuesta cláusula en el contrato del cantante que le eximiría de tener que interpretar a artistas femeninas, uno de los desafíos más característicos del concurso. La especulación creció semana tras semana, a medida que sus imitaciones incluían únicamente a figuras masculinas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Omar Montes o Andrea Bocelli.

Ante la creciente presión pública y el eco mediático de estas teorías, ha sido el propio Tinet Rubira, director de Gestmusic —la productora responsable del programa—, quien ha salido al paso para desmentir categóricamente cualquier trato de favor hacia Osborne. A través de su perfil en la red social X (anteriormente Twitter), Rubira fue tajante: "Solo aclarar que en ninguno de los contratos de los concursantes hay, o han habido, cláusulas que condicionen al pulsador".

Aunque el mensaje no menciona directamente a Bertín Osborne, es evidente que responde a las crecientes sospechas en torno a su participación. El "pulsador", para quienes siguen el programa, es el mecanismo aleatorio que decide qué artista deberá imitar cada concursante. Su funcionamiento es clave para mantener el espíritu imprevisible del show, y cualquier insinuación de manipulación pone en duda la transparencia del formato.

La aclaración de Rubira no solo defiende la credibilidad de Tu cara me suena, sino que también intenta cortar de raíz una narrativa que, de haberse confirmado, habría generado un importante escándalo. El hecho de que otros concursantes —como Ana Guerra, Esperansa Grasia o Melani— sí hayan afrontado cambios de género en sus actuaciones, mientras que Bertín y otros como Gisela aún no, alimentó la teoría de una "mano invisible" detrás del pulsador.

No es la primera vez que Bertín Osborne se ve envuelto en polémicas relacionadas con su imagen pública. Con una carrera marcada por su fuerte personalidad y opiniones que no siempre concitan consenso, su salto al mundo de los concursos musicales era, en sí mismo, una jugada arriesgada tanto para él como para el programa. Sin embargo, su compromiso con el formato ha sido evidente en cada gala, donde ha demostrado una disposición a reírse de sí mismo y entregarse al espectáculo.

La controversia, eso sí, deja en evidencia el poder que tiene el público para instalar narrativas a través de las redes sociales, muchas veces sin fundamento. En esta ocasión, la productora ha optado por la transparencia como estrategia para frenar los rumores, algo que no siempre es habitual en la industria televisiva. Al poner fin a las especulaciones, Tu cara me suena intenta preservar su reputación como uno de los programas de entretenimiento más queridos y longevos de la televisión en España.