Laura Gallego, compañera de Bertín Osborne en Canal Sur, nos habla del cantante: "Yo no voy a dar consejos a un señor de 72 años"

Será el próximo mes de octubre cuando La última folclórica llegue a los escenarios pero hasta entonces su protagonista, Laura Gallego, sabe la importancia que tiene lanzar un proyecto a gran escala y de ahí que ya caliente motores para una temporada que espera sea la definitiva. Sin pelos en la lengua, que para eso reivindica ser una folclórica del 2025, Laura habla de todas y defiende la bata y la peina sin miedo a que la tilden de antigua. "Solo hablan de las folclóricas que iban a cantar a El Pardo. Ya está bien", asegura en clara defensa a un género de artistas que están en peligro de extinción.

¿Qué es eso de que llega como La última folclórica?

Se trata de un espectáculo en el que yo misma me autodefino como la última folclórica tras darme cuenta que no hay nadie de mi generación que se encargue de interpretar la copla. Hay artistas como Diana Navarro o Pastora Soler que de vez en cuando cantan alguna copla y es que hasta la mismísima Isabel Pantoja también le ha dado por baladas o canciones ligeras y es cuando exclamo pero '¡por Dios es que no hay ningún sitio donde uno pueda ir a escuchar un espectáculo solo de copla en vivo!'. Lo mío ha sido como una reivindicación y de ahí el título y ojalá venga alguien a callarme la boca y decirme que no soy la última y que hay una cantera.

¿De dónde le viene la copla?

Nunca la había escuchado pero mi madre es muy aficionada al flamenco y la música en general. Hubo un concurso en la tele de Andalucía de copla y me apuntaron aunque yo no tenía ni idea. Sólo me sabía el estribillo de Limosna de amores y con eso fue al casting. Les gustó mucho, me pidieron otra canción y como no sabía más repetí la misma y me eligieron. Fue una sorpresa porque confieso que era una inexperta a la hora de interpretar pero te diré que cuando acabé ese concurso [que ganó] ya era una enamorada de la copla para siempre. Desde entonces me he dedicado a defender la copla, que forma parte de nuestra cultura, y que está en el olvido. No lo entiendo porque cuando la gente la escucha recuerda muchas cosas de su infancia y por eso quiero que no se olvide.

¿Con qué letra de copla se identifica?

Hay una copla de Gracia Montes que se llama Como una feria y me encanta. Sabes que las folclóricas somos muy exageradas, de llevar el drama al extremo, todo con pasión, fuerza… Me siento una feria aunque mi favorita es Y sin embargo te quiero. Lo que más me gusta es que las letras de estos temas tienen un principio, un nudo y un desenlace. Es una historia completa.

Antes que a una artista le llamaran folclórica era casi como un insulto.

Eso está a la orden del día. Ahora a Melody la han llamado folclórica pero en modo despectivo. Quiero reivindicar que la gente evolucione y no se acuerden solo de cuando hubo un día que una folclórica le cantó a Franco. ¿Dónde está la vara de medir? Yo soy una mujer de 30 años que canta un género clásico pero de una manera muy actualizada. ¿En qué momento alguien de mi edad tiene que ser antigua por cantar copla? Es que no lo entiendo.

¿Qué opina de todo lo que ha vivido Melody estos días?

La conozco mucho porque hemos trabajado juntas en distintos programas de televisión. Es una artista que lleva años currándoselo pero el libro de los gustos está en blanco y a cada uno le puede parecer mejor o peor. Lo que nadie puede discutir es que es una gran profesional e hizo una actuación increíble. En mi opinión no hubo ninguna actuación mejor que la suya en Eurovisión y pienso que el revuelo posterior de la puntuación tiene cosas que se escapan de nuestras manos y no tienen nada que ver con el talento o el gusto musical. Este tipo de concursos tienen un montón de entresijos que desconocemos y así seguirá. Por eso hace mucho tiempo que no hago caso de las puntuaciones. Te aseguro que hay mucho desconocimiento de lo que pasa dentro y seguramente nunca sepamos qué se cuece.

¿Se atrevería ir como candidata a Eurovisión?

Estoy en un momento de mi vida que me atrevo a todo. Lola Flores dijo en su día que nunca obtendríamos una buena puntuación en ese concurso hasta que no fuera una señora para cantar buena canción española. Estoy abierta a todo y la copla es muy nuestra pero no de una zona concreta, ya que piensa que la gran Concha Piquer era de Valencia.

Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja… ¿con quién se queda?

Todos creen que mi artista de cabecera es Rocío Jurado porque dicen que les recuerdo mucho y eso me hace sentir muy bien. Luego está la Pantoja, que vende la copla como nadie, pero de quien soy realmente incondicional es de doña Lola Flores. Solía decirle a mi madre que quería que la gente sintiera conmigo lo que yo sentía por Lola.

La vida de las folclóricas también suele ser la pera. ¿la suya lo es?

Todas tenemos vida de telenovelas. La mía también lo es desde el momento en que nazco en un pueblo de mil habitantes y aparezco en un concurso de la tele en una ciudad que me parecía Hollywood y me sorprendía porque no conocía a la gente cuando en mi pueblo reconocía a todo el mundo. Como buena cateta iba con el dinero en efectivo por si me pasaba algo y sin soltar mi bolso. Comencé una vida totalmente diferente a la que había conocido. Salía de giras, tenía un novio de toda la vida con el que me casé, luego me separé, vino otro… Como buena folclórica me preguntaban si me gustaban las mujeres y contesté que también aunque ahora tengo un novio muy guapo. Es verdad que no he tenido novias de momento y tampoco hijos. Lo que me encantan son los animales, tengo un perro y dos gatos, pero si pudiera tendría 300. A mi novio le conocí por el camino ya que es promotor de espectáculos. Espero que me dure mucho.

¿Qué vamos a ver en su espectáculo?

Un abanico amplio porque pretendo enseñar la copla como algo versátil. La mezclo con tango, jazz, electrónica… Canto copla pura y dura pero me puedo permitir mezclarla con lo que quiera. Llevo elementos icónicos como las gafas de la Martirio, la peineta de Juana Reina, los caracoles de Estrellita Castro, las batas de cola… todo con un toque moderno porque además soy una mujer de 30 años y estamos en el año 2025.

Siempre decíamos que la Pantoja era la última folclórica viva que nos queda. ¿Tiene contacto con ella?

En el momento que se retire me despido como la última folclórica. No la conozco de nada pero me encantaría.

¿Está al tanto de los líos de su vida?

No veo mucho la tele pero me lo puedo imaginar todo porque es pura folclórica. Dicen que si nos pasa nada cada cinco minutos no somos folclóricas de verdad.

¿Qué tal es trabajar en la tele con Bertín Osborne?

Una maravilla. Se ha convertido en alguien de mi familia. A los 16 años trabajé con él en un programa que dedicaba canciones a la gente en Andalucía. Me encariñé mucho y han pasado los años y sigo igual. Siempre ha sido muy protector conmigo. Me cuida con un complejo de padre que no veas. Le quiero mucho. Resalto su parte profesional porque aunque de imagen de despreocupado te aseguro que está al tanto de absolutamente todo. Para mí es como un padre.

¿Está al tanto de todos los problemas que ha tenido en los últimos tiempos?

Evidentemente todo te llega al final pero yo no voy a dar consejos a un señor de 72 años. Lo que hago es mostrarle mi apoyo porque en el programa somos una familia y lo que él haga nos parece bien. De todas formas todas las cosas tienen muchas versiones y no siempre lo que sale en pantalla es la realidad ya que lo que hemos vivido es un Bertín que nunca se ha despreocupado sino que ha estado al pie del cañón desde el primer momento. A veces se muestran cosas o salen frases de su entorno que no son lo que ocurre de verdad. Lo único que yo he visto de Bertín es preocuparse de todo y por todos y seguramente no aparenta lo que es.