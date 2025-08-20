Pablo Motos y Broncano se preparan para su nuevo cara a cara: ¿cuándo vuelven 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'?

Pablo Motos y David Broncano preparan el segundo asalto de la guerra que protagonizan en el access prime time de Antena 3 y TVE, respectivamente. El Hormiguero y La Revuelta volverán próximamente a la parrilla, pero lo harán en fechas distintas. El programa de Antena 3 estrenará el curso el próximo 1 de septiembre, mientras que el de la cadena pública lo hará una semana después, el día 8.

El Hormiguero terminó la temporada siendo líder, con una media del 15,3% frente al 13,6% de La Revuelta, un dato que, en cualquier caso, es un gran resultado para La 1. El único problema es que La Revuelta comenzó el pasado curso muy fuerte pero poco a poco fue perdiendo fuelle, especialmente a partir de enero, cuando el triunfo de Pablo Motos comenzó a ser una constante. "Hemos hecho muy buenos programas este año. Incluso hemos llegado a ser líderes de audiencia durante un tiempo, aunque luego las cosas han vuelto a su orden natural", explicó Broncano en la última entrega de La Revuelta.

En cualquier caso, el resultado de La Revuelta dejó un buen sabor de boca en TVE, aunque la cadena pública anunció que hará cambios en el programa de Broncano. "Estamos muy contentos porque estamos ofreciendo un producto de televisión pública alternativo, que refleja a una sociedad diversa y que también debe tener su espacio en la televisión", explicó José Pablo López, presidente de RTVE, a final de temporada. "Ya estamos trabajando con el equipo de David para introducir algunas novedades de cara a septiembre", dijo, aunque aclaró que no serán modificaciones "profundas". "Ahora contamos con el histórico de una temporada completa y podemos identificar qué tipo de personajes funcionan mejor y cuáles menos. Tenemos una ventaja que pocos programas tienen: estabilidad y un producto del que nos sentimos plenamente orgullosos", manifestó López en El Nacional.

En el caso de El Hormiguero, se da por hecho que el programa seguirá apostando por sus pilares de siempre que tan buenos resultados le han dado hasta ahora: entrevistas con grandes invitados y otras secciones como las tertulias.

Pablo Motos cerró la temporada en Antena 3 muy satisfecho con el resultado después de meses duros luchando contra La Revuelta. "La competencia nos ha dado un extra para que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años unido. Bueno, aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido a los 19 años", dijo en una entrevista. "Pero nos ha unido y, por otro lado, estamos más finos que nunca y estoy muy contento con la audiencia, los patrocinadores y la calidad del programa". Motos recordó entonces que la audiencia de la última temporada de El Hormiguero fue "mejor" que la anterior y admitió que era una persona competitiva. "A mí me gusta ganar".