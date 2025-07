Decisión radical de TVE: fulmina a los sustitutos de Broncano y destierra 'La Garita' después de emitir solo dos programas

TVE cambia de planes y pone fin a las emisiones de La Garita en el access prime time de La 1. La cadena ha tomado una decisión radical después de emitir solo dos entregas de este programa que estaba llamado a ser el sustituto de La Revuelta de Broncano durante los meses de verano.

El cambio de programación es inmediato, porque La Garita ya no se emitirá esta noche. En su lugar, La 1 ofrecerá nuevas entregas de Viaje al centro de la tele, otro programa de zapping que lleva años en la cadena pública y que de manera recurrente reaparece en parrilla. Viale al centro de la tele se emitirá a partir de las 21.45, de martes a jueves, porque los lunes no habrá access, de tal manera que el Grand Prix comenzará nada más terminar el Telediario 2.

La Garita se estrenó el lunes con un aceptable 9,6%, aunque las críticas de los espectadores fueron catastróficas. El martes, La 1 prescindió del programa para ofrecer un especial informativo sobre los altercados en Torre Pacheco. Este miércoles, La 1 emitió la segunda entrega de La Garita, con una audiencia ya muy discreta. El programa, conducido por J.J. Vaquero y Álex Clavero, anotó un paupérrimo 7,4%, por detrás de First Dates (9,5%) y El Hormiguero (11,4%), que sigue siendo líder a pesar de emitir reposiciones.

Así las cosas, TVE no ha esperado más y se ha quitado de encima este programa que repasaba momentos de archivo de RTVE con los comentarios de dos humoristas que interpretaban a dos guardias de seguridad de la cadena pública. Las entregas que no se han emitido de La Garita verán la luz, según Vertele, en La 2, aunque la cadena no ha decidido qué día ni en qué horario.