La nueva RNE echa a andar con Isabel Gemio en la madrugada: "Me gusta que esta emisora no practique el edadismo"

RTVE ha confirmado la información que adelantó Informalia hace unas semanas: Juan Ramón Lucas e Isabel Gemio serán dos de los pilares de la rejilla de la nueva temporada de Radio Nacional. El primero presentará las mañanas y la segunda se hará cargo, finalmente, del programa de la madrugada. Asimismo, la cadena también ha oficializado el salto de Rosa María Molló a las noches de la emisora y la incorporación de Marta Solano, algo que también adelantamos en este portal, al programa de David Cantero.

El periodista Juan Ramón Lucas regresa a Radio Nacional de España para tomar las riendas de Las mañanas de RNE, entre las 06.00 y las 12.20, en la nueva temporada de la emisora pública que comenzará en septiembre. "Estoy nervioso, inquieto y preocupado. pero el reto es muy estimulante. Es volver q casa. He disfrutado mucho y vuelvo a disfrutar. Es la radio pública y tiene el reto de abrirse a un público que tiene que sentir que esta radio le quiere. Comparto con mis compañeros la sensación de seguir tejiendo una radio cada vez más pública y comprometida con lo que tiene que ser la radio de todos", ha señalado Lucas en su regreso a RNE.

La periodista Isabel Gemio se pone al frente de las noches de RNE con un programa que se llamará El último tren, de 00.00 a 02.00. "El horario de la noche es muy particular. Es cuando la radio las se escucha y cuando hay más complicidad con los oyentes. Se producen unos vínculos muy intensos ellos". Además, ha subrayado: "Me gusta que esta casa no practique el edadismo. Podemos aportar todavía muchísimo y vamos a darlo todo".

Después de Gemio, la voz que sonará en RNE será la de Gorka Rodríguez en El despertador de RNE, de 04.00 a 06.00. El que fuera presentador de El Cazador ha manifestado sentirse "como en casa" y ha afirmado que estar en RNE "es un sueño". "Estamos trabajando mucho. Se nos va el corazón en lo que hacemos y es lo que haré en mi franja: acompañar a la gente que trabaja hasta tarde o a quien no puede dormir, pero también despertar a quien tiene que madrugar mucho".

Otra de las novedades de Radio Nacional es la incorporación de David Cantero, que hará tándem en Las tardes de RNE con Marta Solano, como avanzamos hace unos días. "Vuelvo a casa, al lugar en el que fui muy feliz. Me ha impresionado mucho volver a Torrespaña. Mola muchísimo tener mi edad y ser "el nuevo". Creo que puedo aportar la frescura de alguien que nunca ha hecho algo. Es un horario que me va a venir muy bien, estoy muy ilusionado con la oportunidad. En la radio voy a poder seguir comunicando y a la vez ser más yo mismo", ha contado Cantero ante el nuevo reto al que se enfrenta. En la primera hora de emisión ofrecerá el espacio Clásicos Populares, dirigido por Fernando Blázquez y Ana Cortijo, que pasa a emitirse diariamente y cuya emisión será en simultáneo por Radio Clásica.

Pepa Fernández continuará en los fines de semana, a pesar de los rumores que habían surgido sobre su posible desaparición de esta franja. Como explicamos en Informalia, su puesto estaba asegurado desde hace días, aunque inicialmente se pensó en Gemio para los fines de semana. RTVE también ha confirmado otro de los nombres que avanzábamos recientemente: Miguel Ángel Méndez se hará cargo de Tablero Deportivo.

Por último, la periodista y escritora Ángeles Caso vuelve para ponerse al frente del espacio cultural El ojo crítico, que ya condujo en 1993, y que se emitirá los fines de semana en RNE, de 12.30 a 13.30. Y, de lunes a viernes en Radio 5, de 16.00 a 17.00, presentado por Laura Martínez.