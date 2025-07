Cambio de guion en TVE: suprime 'La Garita' y modifica el horario del 'Grand Prix' tras las críticas

Cambio de programación en TVE a partir de la próxima semana. La cadena ha escuchado las críticas que recibió el pasado lunes y ha decidido adelantar el horario de emisión del Grand Prix a partir de la siguiente entrega. De esta forma, también responde a una vieja reclamación de Ramón García, que se quejaba de que el programa empezase y acabase tarde.

El Grand Prix arrancará el próximo lunes a las 21.45, casi una hora antes de lo que lo hizo el último día, cuando estuvo precedido por La Garita, el nuevo programa que La 1 emite en el access prime time en sustitución de La Revuelta de David Broncano. La Garita, que también recibió un aluvión de comentarios negativos el día de su debut, seguirá emitiéndose de martes a jueves.

Que un programa de corte familiar, con mucho público infantil, comenzase cerca de las 23.00, era una de las principales quejas de los espectadores que no podían seguir en condiciones el Grand Prix. El propio Ramón García reivindicaba un horario más asumible para el programa.

"Yo quiero que vaya a las diez de la noche, pero va a ir a las 23.00, muy tarde para los niños. En Navidades dijeron que el programa no había funcionado muy bien. ¡Claro, a las 23.15 en Navidad ya es difícil que funcione! No se creó para eso, pero es una decisión de TVE que hay que respetar, ellos lo pondrán a la hora que sea. Pero a mí me gustaría que fuese a las diez, no por los niños, sino por estar la familia juntos", nos dijo el presentador el día que hablamos con él.

El cualquier caso, el Grand Prix ha liderado las dos noches que lleva en emisión este verano en TVE. En su estreno, el programa anotó un 13,8% de share y en la segunda emisión registró un 12,5%.

¿Estáis preparados para un nuevo programa del @GrandPrix_tve? ?



Te esperamos el próximo lunes, a las 21:45 h, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/zWGZIDJYhd — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 16, 2025