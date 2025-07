Pablo Motos se confiesa sobre la "pelea" que ha tenido con Broncano: "A mí me gusta ganar"

Pablo Motos ha cerrado la temporada de El Hormiguero como líder de audiencia sobre La Revuelta de David Broncano, como hemos analizado. Pero el curso ha sido intenso y lo reconoce el propio presentador de Antena 3. "Esta temporada ha sido brutal porque ha habido pelea", admite el valenciano.

En cualquier caso, Motos cree que la rivalidad con el programa de TVE le ha venido bien. "La competencia nos ha dado un extra para que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años unido. Bueno, aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido a los 19 años", dice sobre sus trabajadores en la productora que dirige. "Pero nos ha unido y, por otro lado, estamos más finos que nunca y estoy muy contento con la audiencia, los patrocinadores y la calidad del programa".

Pablo Motos recuerda que la audiencia de la temporada que acaba de cerrar El Hormiguero "es mejor" que la anterior. "Ahora que acaba y que me voy a ir de vacaciones, todo muy bien", dice sobre el curso que ha concluido en el access de Antena 3.

En la charla que ha concedido al pódcast Tengo un plan, Motos reconoce que es competitivo. "A mí me gusta ganar, pero si no ganase seguro que sí sería feliz", se sincera el comunicador. "Antes de tener dinero, porque ahora me va bien, también era feliz", afirma. Sobre este asunto, hace una reflexión interesante: "A medida que tienes éxito, te vas acostumbrando y la ilusión baja".

Por otro lado, Pablo Motos explica que El Hormiguero es un programa que va muy ligado a su persona, por lo que no ve clara la posibilidad de que el formato le sobreviva. "Nuria Roca estuvo estupenda, pero cuando hemos vendido el programa a otros sitios, no acaba de funcionar, porque el programa se basa mucho en mi personalidad", dice. "Es una putada, porque el formato es estupendo pero, si lo piensas, el formato no tiene ningún sentido: voy de un tema a otro porque sí. Unas noches hay ciencia, otras solo entrevista... Yo no llevo pinganillo y la única orden que tengo es un reloj y un cartel en el que a veces me lanzan sugerencias".