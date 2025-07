Así se despidió Pablo Motos este martes de El Hormiguero: "Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo"

Pablo Motos se despidió dejando a la audiencia un mensaje. Con la llegada del verano, la parrilla televisiva comienza a vaciarse. Muchos programas ponen punto final a su temporada y dan paso a las vacaciones estivales. Este martes fue el turno de El Hormiguero, el formato que capitanea el valenciano desde hace ya 19 años.

El jefe de Trancas y Barrancas no rehuyó hacer balance de una temporada que ha estado marcada por la competencia directa con La Revuelta, el programa conducido por David Broncano en Televisión Española, que este martes hizo un discreto 8.3% de cuota de pantalla frente al fútbol. Durante algunas semanas, el espacio rival consiguió arrebatarle el liderazgo de audiencia, generando una guerra mediática que ha sido seguida con atención tanto por los profesionales del sector como por los espectadores. Pese a todo, la opción de Antena 3 ha logrado mantener su posición e incluso afianzar y agrandar su liderazgo. Como ya es costumbre en él, Pablo Motos quiso cerrar la temporada con un mensaje especial, uno de esos monólogos reflexivos que tanto impacto generan en su público. Antes de comenzar, pidió permiso a su invitada de la noche, la actriz Carmen Machi, para dirigirse a la audiencia. "Un pensamiento lo cambia todo. Hoy, que acaba la temporada, os quiero contar algo personal", comenzó Motos, con gesto serio. "De todos los monólogos de este tipo que he hecho, la frase que más impacto ha tenido es que lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo. Marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, que nos corta las alas y que no nos deja vivir". El presentador aseguró que ha recibido numerosos mensajes de seguidores que, tras escuchar esa reflexión, tomaron decisiones importantes en sus vidas, como dejar una relación o cambiar de trabajo. "Me ha pasado como unas diez veces. Y eso me lleva a pensar en el inmenso poder que tienen las palabras", confesó.

"Una palabra puede enamorar o destruir"

Motos ahondó en este concepto con pasión, convencido de que las palabras son la herramienta más poderosa del ser humano. "Una palabra puede enamorar o destruir. Una sola palabra puede decidir cómo va a acabar una negociación. Las palabras pueden hacer que tu mente se llene de mentiras. Las palabras pueden hacer que te rindas. O lo contrario. Cuando estás a punto de tirar la toalla, una palabra amable te puede salvar el día", expuso con emoción. En su discurso, también destacó cómo las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos tienen un peso enorme en nuestra percepción de la vida. "Una sola frase puede acabar con tu felicidad. De hecho, cuando te deprimes, lo haces usando palabras contra ti", explicó. Por eso, instó a su público a cuidar el lenguaje con el que se hablan a sí mismos. "Cuando hablamos con nosotros, nuestro cerebro lo interpreta como si lo dijera otra persona. Por eso es tan importante tratarse con cariño".

Como consejo práctico, Motos compartió una técnica personal que le ha ayudado en momentos difíciles. "Escoge a la persona a la que mejor le hablas, incluso cuando estás enfadado. A partir de hoy, no te hables a ti peor de lo que le hablarías a esa persona", propuso. "Pruébalo y todo cambiará a mejor. Porque la historia que te cuentas con tus palabras es la que le da forma a la vida que tienes". Tras este emotivo mensaje, el conductor de El Hormiguero quiso agradecer de forma explícita el apoyo de la audiencia a lo largo de la temporada. "Hoy se acaba la temporada y quiero daros las gracias a todos por lo bonita que ha sido, por vuestro apoyo. De verdad, os lo digo de corazón, gracias por vernos cada noche", expresó. Motos anunció la fecha de regreso del programa tras el parón veraniego: El Hormiguero volverá a emitirse el próximo 1 de septiembre, una semana antes que su principal rival, La Revuelta, que ha confirmado su regreso para el día 8 de septiembre.