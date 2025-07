Pablo Motos (59 años) se sincera sobre su jubilación y su doble ruina económica: "Es horroroso"

Pablo Motos despidió la pasada semana una temporada de El Hormiguero que ha estado marcada por la competencia directa con La Revuelta, el programa conducido por David Broncano en Televisión Española. "Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es marcharse a tiempo", expresó el presentador, orgulloso de los buenos resultados que, a punto de saborear su verano, ha cosechado con el espacio de Atresmedia. Él mismo ha hablado de ello en su última entrevista, donde ha hecho balance de su programa y se ha sincerado sobre otros asuntos personales, como su futura jubilación o sus altibajos económicos.

El jefe de Trancas y Barrancas se sentó en el pódcast Tengo un plan, donde aplaudió el trabajo del equipo de El Hormiguero. "Estoy muy contento por cómo ha quedado. Estoy muy contento con la audiencia, estoy muy contento con los patrocinadores, que a nosotros nos exigen ser rentables, y estoy muy contento con la calidad", afirmó, resaltando los buenos datos de audiencia: "Hemos hecho unos programas en esta temporada... De hecho, la audiencia de la temporada 19 ha sido mejor que la de la 18. Ahora que acaba y que me voy a ir de vacaciones, todo muy bien. A mí me gusta ganar".

El formato de Antena 3 cerró la temporada siendo líder, con una media del 15,3% frente al 13,6% de La Revuelta, un dato que, en cualquier caso, es un gran resultado para La 1, cuya audiencia media se mueve en torno al 10%. El único problema de La Revuelta es que su tendencia durante toda la temporada ha sido negativa. Es decir, empezó muy bien y ha acabado 'pidiendo la hora'. De las 149 ocasiones que El Hormiguero se ha enfrentado a La Revuelta, Motos ha ganado 105. Es decir, un 70%. Y en este año 2025, el porcentaje asciende al 86%. Además, de las 158 emisiones de El Hormiguero esta temporada, ha liderado en 111 ocasiones, es decir, el 70% de las ocasiones. El espacio de Motos vuelve a ser el programa más visto de la televisión, con 2 millones de espectadores de media.

¿Piensa jubilarse?

Entonces, ¿vale la pena jubilarse de un trabajo que combina éxito y vocación? El presentador valenciano lo tiene claro: le costará retirarse. "Cuando acaba una temporada, no piensas en nada más. Yo intento no hacer muchos planes. Voy más a lo que venga, creo que planificar está bien, pero después de 19 años de El Hormiguero, es un poco lo que venga", dijo. En lugar de pensar en la jubilación, reflexiona sobre otras formas de motivarse en su trabajo: "Sí que tengo ideas de cosas que a lo mejor, pues... Probamos una cosa que era, solo he hecho una conferencia, pero digo, igual mola dar conferencias y creo que puedo aportar algo y tal. Me gustó mucho la experiencia y entonces, a lo mejor pienso, ¿será suficiente hacer conferencias?".

"Por mi experiencia de toda la gente que conozco que se jubila y que no lo ha pensado mucho, lo siguiente es que te pones enfermo y empiezan los problemas de salud, porque una cosa es tener vacaciones, y otra cosa muy diferente es tener vacaciones y no volver más al trabajo, no volver nunca más. O sea, el precipicio es gigante", expresó Motos.

Sus problemas económicos

En el podcast, Motos también habló de su situación económica, que en algunos momentos ha sido crítica, especialmente cuando era joven. Tanto fue así que llegó a arruinarse hasta en dos ocasiones. "No te lo recomiendo, porque es horroroso la primera vez que te arruinas", afirmó el presentador, y añadió con sorna: "Algún multimillonario me ha dicho que hasta que no te arruinas tres veces no haces dinero de verdad. Y es rico, sabía mucho de este tema".

"La primera vez me estafó un señor", comentó. "Yo estaba haciendo con él publicidad, vino un señor enfadado a la radio. Nadie le hacía caso y yo le hice caso y me dice que me tienen que hacer un descuento en la publicidad", señaló Motos, que, tras consultarlo con el director, accedió y pasó a llevarle la publicidad. "De repente, pasé de ganar 600 euros a 20.000 euros. Con este dinero, en ese momento, te podías comprar de todo". Todo cambió cuando le pidieron que "firmara la publicidad". "Era un dineral porque era una publicidad nacional", detalló. Como conclusión, "él desapareció", y el presentador se quedó "con una deuda de 35 millones de pesetas". "Yo pasé en 24 horas de tener mucho dinero y gastar mucho dinero a deber mucho dinero. Yo era un crío y él un estafador".

"La segunda vez me arruiné en la Bolsa", desveló después Motos, al que le "explotó la burbuja inmobiliaria en la cara, en 2008". "Esto fue antes de El Hormiguero. Empecé a invertir en Bolsa. Entraba dinero rápido. Pero un día me levanto y veo que estaba perdiendo la mitad. Media hora más tarde había perdido el 75 %, salí con mucha avería. Aprendí que yo no sé ganar dinero en la bolsa. El dinero rápido es muy peligroso", sentenció el presentador.