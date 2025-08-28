Sobera sale al rescate de Telecinco: la cadena recurre a 'First Dates' para evitar males mayores en agosto

Telecinco ha decidido tomar medidas para evitar cerrar agosto con un dato de audiencia mucho peor de lo que se espera. La cadena va a hacer todo lo posible para que la caída no sea todavía mayor y para ello recurrirá a First Dates, el programa que está dando una de las pocas alegrías del canal principal de Mediaset, tal y como hemos analizado. De hecho, lleva dos días batiendo récord en Telecinco, con un 11,3% y un 11,4% de share.

Telecinco ampliará la emisión de First Dates a la noche del sábado y el domingo para apurar los dos últimos días del mes y mejorar sus datos de audiencia. El programa, que habitualmente descansaba en fin de semana, ocupará el access prime time de estos dos días (de 22.00 a 23.00), de tal manera que retrasará el comienzo del cine (sábado) y Allá tú (domingo).

Asimismo, Telecinco también alargará la duración de First Dates en la noche del viernes, después de que el programa de Carlos Sobera también ocupase ese prime time la semana pasada, algo que no había ocurrido semanas antes. En este caso, el restaurante abrirá a las 22.00 y cerrará a las 00.00, es decir, dos horas de citas. En ese momento comenzarán las reposiciones de De Viernes, un programa que durante el mes de agosto emite un refrito con los mejores momentos.

Como decimos, la idea de Mediaset es evitar que la cadena baje del 8% de share que acumula en estos momentos. El dato es muy bajo y será su mínimo histórico, puesto que empeorará el 8,6% que Telecinco firmó hace un año. Por lo tanto, lo único que puede hacer en estos momentos, y para eso ha recurrido a First Dates, es evitar que la derrota sea más dura. Por otra parte, Mediaset deberá decidir si mantiene el programa de Sobera en Telecinco el resto de la temporada o se lo devuelve a Cuatro, su sitio natural.