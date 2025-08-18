Mediaset prepara '¡Vaya fama!', un nuevo 'Socialité' que competirá contra 'D Corazón' (TVE) los fines de semana

Telecinco pone en marcha un nuevo programa de corazón para los fines de semana después de cancelar Socialité. El canal de Mediaset estrenará en septiembre ¡Vaya Fama!, un magacín en directo y con colaboradores que competirá con D Corazón (TVE).

¡Vaya fama! estará producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), la compañía que se encarga, entre otros, de Supervivientes y La isla de las tentaciones. El nuevo espacio "analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los 'momentazos' que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros", indica la cadena. Por el momento se desconoce quién lo presentará.

Renovarse o morir

Hace unas semanas, Mediaset canceló Socialité, un espacio que llevaba en antena varios años y que estaba conducido por María Verdoy y Antonio Santana. La producción corría a cargo de Fénix Media, la compañía que en su momento montó Christian Gálvez.

Desde su adiós, Telecinco se ha resentido de forma importante en la mañana del fin de semana, donde ha apostado por la reposición de varios programas para cubrir el hueco que dejó Socialité. Este domingo, Telecinco emitió una repetición de Got Talent (5,2%), que se quedó muy lejos de D Corazón (9,5%), aunque el líder de la franja es La Ruleta de Antena 3 (18,1%). La caída de audiencia ha perjudicado a Informativos Telecinco, que este domingo marcó un 5,4%.