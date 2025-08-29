Pedro Sánchez da a Pepa Bueno su primera entrevista del curso el día de su estreno en el Telediario de TVE

Pepa Bueno vuelve el lunes a TVE con una entrevista bajo el brazo. Y no es una entrevista cualquiera. La periodista recibirá la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudirá a la cadena pública para contestar a las preguntas de la presentadora justo el día en que regresa al Telediario 2.

La entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez supone la reaparición en televisión del presidente, que de esta forma dará inicio al curso político. El encuentro se emitirá al término del informativo y se realizará desde el plató del Telediario, en Torrespaña, y no en Moncloa, como a veces suele ocurrir.

La cadena se volcará con este encuentro y ofrecerá la entrevista en simultaneo por todos sus canales principales, ya que podrá verse por La 1, pero también en La 2 y en el Canal 24 Horas. Asimismo, la Corporación ofrecerá la señal a través de RNE y RTVE Play.

Pepa Bueno volverá el lunes al frente del Telediario 2, un informativo que ya presentó hace años. El regreso de la periodista, adelantado hace semanas por Informalia, se produce después de una etapa en la que Bueno ejerció de directora de El País hasta su destitución la pasada primavera. Anteriormente, presentó Hoy por Hoy en la SER.

En la nueva temporada televisiva, Pepa Bueno será la rival de Vicente Vallés, líder destacado de la noche con su informativo de Antena 3 Noticias. Al frente de Informativos Telecinco está Carlos Franganillo, un periodista que procede de la redacción de TVE y que también presentó el Telediario hasta que fue fichado por Mediaset.