El PP exige a TVE el despido de Sarah Santaolalla por llamar "inútiles" a sus votantes y la colaboradora se revuelve

Sarah Santaolalla está en el ojo del huracán después de unas polémicas palabras que manifestó en esta semana en el programa Mañaneros 360 (La 1) que han despertado fuertes críticas. El PP ha llegado a pedir a la cadena pública que prescinda de la tertuliana por llamar "idiotas" a sus votantes.

"Que una colaboradora llame 'idiotas' en la televisión pública a millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios, y que el presentador no le pida rectificar de forma inmediata, y, además, que por la tarde llame 'inútiles mentales' al Partido Popular, 'es el remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE", protesta el grupo popular.

"Sarah Santaolalla recibe una remuneración sufragada con dinero público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a millones de españoles, por lo que exigimos a la Corporación que rescindan de inmediato cualquier colaboración con esta analista", insiste el PP, que ha registrado una batería de 12 preguntas en el Congreso sobre este asunto.

La polémica surgió en el programa Mañaneros 360, cuando Sarah Santaolalla hizo unas controvertidas declaraciones, en relación con la gestión de los incendios, que rápidamente se hicieron virales. "El problema de esta gente es que los datos no ayuda a su relato, ayuda la mentira y ayuda un país desinformado y ayuda un país de idiotas, que alguno todavía le creerá, porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox", comentó.

Después del revuelo creado, y tras la protesta del PP, Sarah Santaolalla decidió responder en otro de los programas de TVE en los que colabora, Malas lenguas. "Jamás he insultado o insinuado que los ciudadanos sean inútiles o idiotas. Lo que he exigido es que el PP no nos tome por tontos que es lo que llevan intentando desde hace mucho con ciertos planes", explicó la colaboradora. "Me gustaría pedir que no manipulen mis palabras y sobre todo que dejen de perseguir a la prensa, a los analistas libres, a los periodistas libres, que dejen de pedir dimisiones a la prensa libre y que empiecen a pedirla por ejemplo al guapo, espectacular y bueno de Mazón por su gestión. Pero que no manipulen mis palabras, que estoy harta de campañitas fake", añadió.

A continuación, Jesús Cintora le preguntó por la expresión "inútiles mentales" que había empleado en su programa. "Yo pido mesura, ¿consideras que eso no era oportuno en esos términos?", planteó el presentador. "Para empezar yo no hablo de la ciudadanía, hablo de que no nos tomen por idiotas ni por tontos y que no hagan políticas inútiles que es lo que estamos viviendo, no hablo de personas sino de una forma de hacer política porque es una política inútil tener a un presidente autonómico durante 30 años y que no sea capaz de gestionar los incendios de su tierra, la ciudadanía está cansada de la inutilidad y la ineficacia, inútil es no servir y ahora mismo no está sirviendo al pueblo", explicó Santaolalla.