Pepa Bueno ultima su nuevo Telediario y avisa de lo que hará en el informativo de TVE

Pepa Bueno estrenará el próximo lunes, 1 de septiembre, el nuevo Telediario 2 de TVE. La periodista vuelve a la que fuera su casa tras años trabajando para la SER y El País, el periódico que dirigió hasta hace unos meses. Conducirá el informativo de las 21.00, el más importante de la televisión, y será la gran rival de Vicente Vallés (Antena 3). En Telecinco seguirá Carlos Franganillo, otro periodista que también salió de la redacción de Torrespaña.

Pepa Bueno ultima estos días el Telediario que presentará con el equipo de los Servicios Informativos de la cadena pública. "Llevamos un día intenso con muchas pruebas en el plató y el equipo de edición", contó este lunes en una charla que tuvo con Jesús Cintora. "Estoy deseando empezar para descansar", bromeó, "porque estos días de preparativos son muy intensos, pero luego ya será hacer un Telediario que todos sabemos hacer", comentó.

Bueno afirmó que, en cualquier caso, están siendo "días de mucha emoción porque supone el reencuentro con los compañeros y con una dinámica, la información audiovisual, que me apasiona y que hacía mucho tiempo que no hacía".

La presentadora, cuyo fichaje por TVE fue adelantado por Informalia, también habló del enfoque que pretende dar al Telediario. "Nos tenemos que preguntar desde dónde miramos la realidad. ¿Desde esta olla a presión que es Madrid, donde estamos periodistas y políticos todo el día juntos, o desde la altura de los ojos de los ciudadanos para los que trabajamos?", se preguntó en una reflexión que hizo al hilo de los incendios que han asolado parte de la península.

"Tenemos que preocuparnos de la gente que ha perdido a vida o su modo de vida y pedir rendición de cuentas en todas las escalas de la administración para que no vuelva a ocurrir", advirtió. "A ver si por una vez podemos tener un debate sereno y que si vuelve a ocurrir, el daño sea el menor posible". Asimismo, Bueno reivindicó que el trabajo periodístico "siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca porque hay mucha gente empeñada en que existen realidades paralelas". "La realidad existe y de nosotros se espera que nos aproximemos de forma honesta a esa realidad", sentenció.