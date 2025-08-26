Ramón García se despide de TVE con récord de audiencia y un mensaje importante sobre el futuro del 'Grand Prix'

Ramón García cerró este lunes la última edición del Grand Prix, en la que se impuso San Sebastián de la Gomera, con récord de audiencia en TVE. El programa anota en su adiós un 13,8%, el mismo dato que firmó en su estreno, el pasado mes de julio, y 1.049.000 espectadores, su registro más alto del verano, porque por primera vez rebasa el millón de fieles en las ocho entregas que han compuesto la temporada.

El dato del Grand Prix le permite liderar por la noche y se suma a los buenos resultados que consiguieron este lunes otros programas de La 1, como La hora de La 1 (17,6%), Mañaneros (13,5%) o La Promesa (14,4%).

Este buen resultado sirve para celebrar los 30 años de un formato que es todo un clásico de la televisión, tal y como recordó el propio Ramón García en la final del programa, cuando se dirigió a los espectadores para hacer una reflexión sobre lo que significa el Grand Prix. "Les voy a echar de menos. Cuando uno está aquí jugando y pasándoselo bien, se ríe. Y ahora, de repente, cuando ves todo vacío de bolos [habló después de acabar esta mítica prueba], le da a uno un poco ternura. Los bolos volverán y el Grand Prix seguro que también, porque este programa es mucho más que un programa de televisión, este programa es vuestro", dijo el presentador.

"Esta edición del Grand Prix del Verano ha sido muy especial", recordó García. "Hace 30 años, en el aparcamiento de Prado del Rey en TVE, empezó un programa. Ese programa no se llamaba Grand Prix, se llamaba Cuando calienta el sol y fue el origen de lo que hoy estamos haciendo treinta años después", rememoró el comunicador. "Ahora tengo 63 años, pues tenía 33 cuando empecé a presentar este programa", indicó el presentador vasco, que se despidió de TVE dando por hecho que el concurso regresará a la cadena pública, aunque para confirmarlo todavía habrá que esperar unos meses. "Nos vemos en la próxima edición del Grand Prix", afirmó en su adiós.