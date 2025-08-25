Marta Flich sale en defensa de TVE cuando le dicen que está politizada: "Hace servicio público y es competitiva"

Marta Flich es una de las grandes incorporaciones de TVE para la próxima temporada. La presentadora, que hace unos meses abandonó Mediaset, conducirá Directo al grano, un programa de actualidad en el que estará acompañada por Gonzalo Miró, el último (y sorprendente) fichaje de la cadena pública.

"Además de una mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados. Tengo muchas ganas de comenzar", explica Flich sobre este nuevo proyecto que completará la apuesta por la información de TVE, junto a La hora de La 1, Mañaneros y Malas lenguas.

Flich defiende el rumbo que ha tomado TVE y niega que sea una cadena que esté politizada. Así contesta cuando le preguntan por este asunto. "¿Le preocupa su independencia periodística en una cadena abiertamente politizada?", dice la periodista en una entrevista en ABC.

"Trabajaré con libertad, transparencia y rigor, tal y como acostumbra y demuestra a diario la actual RTVE. Estoy encantada de desarrollar mi trabajo en una televisión que ha demostrado que se puede hacer servicio público y ser competitiva. Trataré de estar a la altura de sus grandes profesionales y de sus tantísimos espectadores". añade.

Flich comienza esta etapa profesional después de años en Mediaset, donde copresentó Todo es mentira con Risto Mejide. Allí desplegó un estilo que ahora pretende trasladas a TVE. dice que le "identifica" la "honestidad" y el "sentido del humor", dos aspectos que son su seña de identidad. "Creo que es parte de mi marca: honestidad y rigor en la información con humor y autenticidad. Cuando trabajas desde tu personalidad y desde tu honestidad, o te compran o no te compran, pero la que tiene que estar clara es una misma. La coherencia es fundamental", defiende.