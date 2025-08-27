Vuelco total en 'Valle salvaje' tras la inesperada muerte de uno de sus protagonistas: así continúa la serie de TVE

Los seguidores de la serie Valle salvaje están conmocionados desde este martes. La ficción que cada tarde emite La 1 cerró su segunda temporada con una inesperada muerte que dará un giro radical a las tramas a partir de hoy, que es cuando empieza la tercera tanda del serial.

Julio murió tras beber de la copa con veneno que había preparado Úrsula. Lo hizo por error, porque el plan era que fallecieron Rafael o Adriana. El trágico final de temporada tuvo su recompensa en términos de audiencia, porque Valle salvaje creció hasta el 11,8% de share, uno de sus mejore resultados. A continuación, La Promesa también destacó con un 13,3%.

Como decíamos, Valle salvaje comienza esta tarde su nueva temporada con la emisión del capítulo 241. En esta entrega, el dolor se apodera de Valle Salvaje tras la inesperada muerte. Bárbara tiene un acercamiento con su amiga Irene, además de con Leonardo. Por otro lado, una confundida Ana se debate entre guardar silencio o revelar lo que sabe de todo lo ocurrido.

El jueves, en el capítulo 242, José Luis prohíbe a Alejo y Mercedes acudir al funeral que se celebra en la Casa Grande. Además, el duque culpa de todo a quienes no son culpables. Por otra parte, doña Amanda anuncia que abandonará Valle Salvaje. En cuanto a Francisco, el joven intenta ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín.

El viernes , en el episodio 243, Amanda expresa a Leonardo sus reservas respecto a Bárbara y él, termina confesándole a su madre que golpeó violentamente a don Hernando. A su vez, el duque recibe una gran acusación contra su nombre.