Cuidado con esta estafa: se hacen pasar por el actor Arturo Sancho para robar dinero a fans de 'La Promesa'

El actor Arturo Sancho, que cada tarde interpreta a Manuel de Luján en la exitosa serie La Promesa de TVE, ha alertado a sus seguidores de una supuesta estafa que estaría usando tanto su nombre como su imagen para engañar y robar dinero a través de Internet, aprovechando el tirón que tiene por la ficción que emite La 1.
"Hay una cosa que me está preocupando mucho. Varias personas me están diciendo que hay gente que se está haciendo pasar por mí y están pidiendo dinero", ha avisado el actor sobre una práctica en la que ya habrían caído algunas personas. Al parecer, alguien usa su nombre y su imagen para contactar con seguidores de La Promesa con los que establecen una conversación gracias a su popularidad. Luego, les piden trasladar la charla a otra aplicación y, desde ahí, les piden dinero.
"Jamás os pediría dinero y tampoco os pediría que fueseis a otra aplicación. No es verdad, nunca voy a hacer eso", ha advertido Arturo Sancho. "Cualquier persona que quiera estafar de esta manera, primero mi repulsa y, segundo, por favor, no caigáis. Jamás voy a hacer eso. Ese no soy yo", ha insistido Sancho, que también ha advertido de que tomará acciones legales.
"Si sigue pasando, lo denunciaré a la Policía y habrá que hacer algo. Pero, de momento, lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo", ha insistido en un vídeo que ha colgado en Instagram, la única red social que tiene junto a la cuenta que maneja en Facebook. "Por favor, no caigáis en estas estafas, yo no tengo más páginas que las que os he dicho".
Relacionados
- Ana Rosa da la clave de la crisis de audiencia de Telecinco y señala la "programación agresiva" de TVE
- Pepa Bueno ultima su nuevo Telediario y avisa de lo que hará en el informativo de TVE
- Ramón García se despide de TVE con récord de audiencia y un mensaje importante sobre el futuro del 'Grand Prix'
- Marta Flich sale en defensa de TVE cuando le dicen que está politizada: "Hace servicio público y es competitiva"