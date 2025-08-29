Sonsoles Ónega ficha a Begoña Villacís y otras dos nuevas colaboradoras para las tardes de Antena 3

Sonsoles Ónega vuelve a la parrilla de Antena 3 el próximo lunes, 1 de septiembre, tras varias semanas de vacaciones. La presentadora, que durante este verano ha sido sustituida por Pepa Romero, regresa a su puesto con nuevos fichajes para afrontar una temporada en la que tendrá que enfrentarse a Joaquín Prat, que el 8 de septiembre lanzará su nuevo programa en las tardes de Telecinco.

Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid, se convertirá en nueva colaboradora de Y Ahora Sonsoles. Junto a ella, la mánager Susana Uribarri y la periodista Carmen Ro también serán nuevos rostros en el programa.

Y ahora Sonsoles cerró la pasada temporada como líder en su franja. Se impuso a Tardear y El diario de Jorge, sus rivales en Telecinco. Tampoco tuvo problema en superar a La familia de la tele, el experimento de estrenó TVE con los colaboradores de Sálvame.

Y Ahora Sonsoles comenzó a calentar la nueva temporada hace unos días con el lanzamiento de una curiosa promo que protagonizaron la presentadora y sus colaboradores a ritmo de Grease, representando una de sus escenas más famosas. Sonsoles en el papel de Sandy y Roberto Brasero en la piel de Danny cantan y bailan al ritmo de la mítica canción Summer Nights. Junto a ellos, participan otros colaboradores del programa como Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

