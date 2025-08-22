Sonsoles Ónega, devastada por una terrible pérdida: muere Javier Cid, su tertuliano más descarado y divertido, a los 46 años

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre la presentadora y todo su equipo: ha muerto Javier Cid, uno de los primeros tertulianos del magacine vespertino de Antena 3. El escritor y periodista, de solo 46 años, compartió el saloncito de Sonsoles Ónega junto a Esther Doña y Carlos Pérez Gimeno, entre otros, y pasó también por La Sexta Xplica y Buenos días, Madrid. Pepa Romero ha sido la encargada de dar la noticia en directo: "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena también. Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti Javier, allí donde estés un beso enorme", ha dicho entre lágrimas.

El cuerpo sin vida de Javier ha sido encontrado en su domicilio este viernes y, por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Hace solo tres semanas disfrutó de sus vacaciones de verano, un recorrido por el Amazonas que compartió con todos sus seguidores en redes sociales.

Natural de Zamora, estudió en la universidad de Pamplona y se trasladó a Madrid para cursar el Master de Periodismo de El Mundo, donde llevaba dos décadas desarrollando su labor como reportero, entrevistador, redactor y director de suplementos. También probó suerte en el mundo literario con Diario de Martín Lobo y Llamarás un domingo por la tarde, una historia que, en sus propias palabras, "profundiza en los anhelos y las preocupaciones de una generación que se resiste a afrontar el paso del tiempo". En 2019, ganó el premio Alan Turing por su defensa de los derechos LGTBI tras confesar que atravesó una auténtica pesadilla por culpa del bullying escolar: "Con 12 años tuve que aguantar lo inaguantable por ser gay".

Las redes sociales no han tardado en lamentar su pérdida y muchos compañeros y amigos han compartido mensajes de condolencia y despedida.

Que tristeza más grande...

Listo como el hambre, rápido, lúcido... divertido. Joder que mierda.

Que mierda.

Muere Javier Cid, periodista de EL MUNDO, un infinito del reportaje, la entrevista, la opinión y la creación de contenidos https://t.co/pQpKAcSq76 — Mayka Navarro ??? ? (@maykanavarro) August 22, 2025

Si el fin de las vacaciones siempre es amargo el de estas no se me va a olvidar …



Se te va a echar de menos Javier Cid, mucho. DEP pic.twitter.com/O9HINulZTy — Holden Caulfield (@elpifano2) August 22, 2025