Jugada de Sonsoles Ónega: da un paso adelante y sorprende a Joaquín Prat antes de su cara a cara

Sonsoles Ónega ya tiene fecha para su regreso a las tardes de Antena 3. La periodista no esperará más y retomará su puesto en el magacín que presenta el próximo lunes, 1 de septiembre. De esta manera, se adelanta a Joaquín Prat, que esta temporada será su nuevo rival en Telecinco.

Antena 3 recuperará el lunes a su presentadora titular de las tardes después de varias semanas emitiendo YAS Verano, la versión estival de Y ahora Sonsoles, con Pepa Romero al frente. La vuelta de Sonsoles se produce días antes de que Prat estrene su nuevo espacio, que previsiblemente se llamará El tiempo justo, haciendo un homenaje a El precio justo que condujo su padre en TVE. Lo más posible es que Joaquín Prat se estrene en las tardes de Telecinco el 8 de septiembre, la misma fecha en la que regresará Ana Rosa a las mañanas.

La vuelta de Sonsoles Ónega también coincidirá con el lanzamiento de No somos nadie, el nuevo programa que protagonizarán los colaboradores de Sálvame y La familia de la tele tras su traumática salida de TVE. María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros serán las caras principales de un espacio en el que no estarán Lydia Lozano ni Chelo García Cortés.

El 1 de septiembre también es la fecha elegida por Pablo Motos para volver a la carga con El Hormiguero. El programa de Antena 3 estrenará su vigésima temporada con la visita de Bertín Osborne, que dará su primera entrevista tras aparecer en una revista con el hijo que tuvo con Gabriela Guillén. Esa noche, Sergio Ramos también acudirá al programa de Motos, su gran amigo.