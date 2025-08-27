El corte de Massiel a Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles Ónega: "Pon otra foto, en esa salgo horrorosa"

La muerte de Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, centró los contenidos de los programas de televisión este miércoles. YAS verano contactó con algunos amigos del músico, como Massiel, cantante del mítico La, la, la, una canción compuesta por De la Calva y Ramón Arcusa con la que España ganó Eurovisión en 1968.

Durante su charla en el programa de Antena 3, Massiel protagonizó un divertido momento cuando pidió a la presentadora, Pepa Romero, que cambiasen la imagen de ella que el realizador estaba mostrando en pantalla. "Pon otra foto, que en esa salgo horrorosa", soltó con bastante simpatía.

"Tú estás siempre guapísima, Massiel", intervino Pepa Romero. "Ya me he visto bastante fea después de la operación. Buscad otra en el archivo o buscad otra del programa de Sonsoles", solicitó de nuevo Massiel, que quedó más contenta cuando el programa cambió de imagen. "Esa sí me gusta", contestó. "Mira qué buena pierna, Manolo agarrándome la pierna", comentó al ver una foto en la que Massiel celebraba la victoria en Eurovisión en brazos del músico.

Massiel solo tuvo buenas palabras para Manuel de la Calva, con quien tantas anécdotas compartió a lo largo de su vida. "Era la alegría de la huerta y siempre me decía algo bonito. Era una bella persona", comentó emocionada en el magacín de Antena 3. "Se ha ido y no puedo hablar más porque me pongo a llorar", comentó mientras se le quebraba la voz.