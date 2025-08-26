Massiel se despide de Manuel de la Calva (Dúo Dinámico) entre lágrimas: "Era la alegría de la huerta"

La muerte del cantautor ha teñido de luto el mundo de la música española. Manuel de la Calva tenía 88 años y sufría una fibrosis pulmonar, una enfermedad que, tal y como ha desvelado su propia hija, "era muy traicionera". Familiares y amigos han quedado devastados con su pérdida, especialmente Ramón Arcusa, su otra 'mitad' en el Dúo Dinámico, y Massiel, a la que escribió su gran éxito, 'La,la,la'.

La artista se ha despedido de él este martes con unas emotivas palabras: "Yo me hice muy amiga de Manolo, él era la alegría de la huerta". Se conocieron en 1968, cuando el compositor escribió la canción con la que triunfó en Eurovisión. Aquella colaboración musical dio paso a la amistad y esta se ha mantenido intacta a lo largo de los años: "Salíamos en pandilla, éramos chicos de guateque, muy amigos", ha recordado. "Siempre que me veía me decía algo bonito, era una bella persona. Fue el primero que me dijo que habíamos vendido un millón de copias del La,la,la porque la discográfica nos lo ocultaba a los artistas".

Massiel ha contado en YAS Verano que había recibido la triste noticia del fallecimiento de Manuel mientras disfrutaba de una comida con su familia. "No puedo hablar mucho porque me pongo a llorar. Ayer falleció también Isabel Pisano y estoy muy triste. Una mujer con su cultura y su recorrido que finalmente sufrió Alzheimer. No puedo hablar de tantas muertes en este momento porque yo tampoco estoy muy bien", ha confesado.

Preguntada por su propia salud (sufre un cáncer de pulmón), Massiel ha dicho que no quería responder y ha zanjado: "Ha dicho Ramón que quiere que estemos contentos, que a Manuel no le gustaría vernos tristes y yo solo quiero decir que lo quería mucho".

